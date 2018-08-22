В Ижевске приватизируют старинный купеческий дом XIX века

Новый собственник обязан содержать объект культурного наследия.
Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии решили приватизировать часть старинного купеческого дома на улице Максима Горького, 86. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.
Здание входит в ансамбль купеческих зданий 2-й половины 19 века.
В частную собственность планируется отдать 2 этаж помещения, а также подвал, первый и второй этажи пристроя общей площадью 496,6 кв.м.
Новому собственнику предстоит до 1 мая 2019 года подготовить проектную документацию по сохранению здания, а также выполнить до 1 мая 2020 года работы по сохранению объекта культурного наследия.
Память "федерального значения"
Если не говорить о памятниках археологии, сокрытых под землёй, то статусом ОКН федерального значения в Удмуртии обладает 16 зданий. В их судьбе "Сусанину" помог разобраться руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики Юрий Перевозчиков. Что же зависит от присвоенной категории - федеральной или региональной?