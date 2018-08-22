Проверки в ИВС Удмуртии, экстренная посадка самолета в Уфе и новая система Facebook: что произошло минувшей ночью

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» по традиции начинает день с утренней рубрики. В ней мы рассказываем об интересных новостях, которые вы могли пропустить.

Проверка ИВС:

Прокуратура Удмуртии провела проверки изоляторов временного содержания, находящихся на территории республики. Из отчета надзорного органа следует, что за 7 месяцев этого года выявлялись отдельные нарушения медико-санитарного обеспечения содержащихся в ИВС лиц, а также соблюдения в помещениях ИВС правил пожарной безопасности.

«Такие нарушения выявлялись в Кизнерском районе и Сарапуле», - пишет прокуратура.

Всего было выявлено 5 нарушений закона, в адрес начальников территориальных органов внутренних дел внесено 2 представления об устранении выявленных нарушений.

Экстренная посадка:

Пассажирский самолет Ту-204, вылетевший из Уфы в Сочи, экстренно вернулся обратно из-за пожара в одном из двигателей. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.

«После вылета из Уфы в воздухе у самолета Ту-204 загорелся левый двигатель», - сказал собеседник «Интерфакса».

Командир принял решение об экстренном возвращении в Уфу и посадке на аэродроме вылета.

«Экипажу около получаса назад (новость вышла в 4:24 по Москве) удалось благополучно посадить самолет в Уфе с горящим двигателем. Пассажиры и экипаж не пострадали», - пишет издание.

В Уфе аварийно сел самолет из-за огня в двигателе: появилось видео ЧП Подробности: https://gtrk.tv/novosti/97350-ufe-avariyno-sel-samolet-ognya-dvigatele-poyavilos-video-chp Официальный сайт ГТРК "Башкортостан": https://gtrk.tv Вступайте в группу ВКонтакте: https://vk.com/gtrkrb Мы в Твиттере: https://twitter.com/gtrkrb

Система Facebook:

Компания Facebook разработала систему оценки благонадёжности владельцев аккаунтов по шкале от 0 до 1. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.

«Система была введена в рамках программы по борьбе с распространением информации, не соответствующей действительности. При этом в соцсети не озвучили критерии, по которым будет выноситься суждение о благонадёжности, так как эта информация может открыть алгоритмы, которыми смогут оперировать злоумышленники», - пишет RT.

В мае сообщалось, что компания Facebook намерена внедрить систему, которая позволит ранжировать СМИ по степени достоверности, и на основе этого рейтинга продвигать либо скрывать контент.