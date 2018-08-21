Видеообзор самых интересных событий минувшего дня.
Ижевск. Удмуртия. Вторник, 21 августа, подходит к концу, и «Сусанин» предлагает вашему вниманию традиционный видеообзор событий минувшего дня.
Удмуртия в минуту: сливы сточных вод в реку Селычка и крупный выигрыш в лотерею
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Загрязнение Селычки
Санаторий «Селычка» сбрасывал в одноименную реку сточные воды с превышением уровня загрязняющих веществ. После долгих судебных разбирательств прокуратура добилась прекращения слива сточных вод.
Ажиотаж в «Кванториуме»
В Ижевске начало записи на занятия в «Кванториум» вызвало ажиотаж среди родителей. С самого утра понедельника они столпились у около здания технопарка. В итоге в первый же день записи свободных мест в «Кванториуме» не осталось.
Некачественный алкоголь
179 литров некачественного алкоголя обнаружили в Удмуртии. Также из-за несоответствия документов приостановлена реализация 24 партий товара.
Тарифы ЖКХ
В министерстве строительства Удмуртии прокомментировали возможное двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в следующем году. Отмечается, что говорить об этом рано, пока это только инициатива Министерства экономического развития России.
Выигрыш в лотерею
Жительница Удмуртии выиграла в лотерею 3 млн рублей. Победительница намерена потратить приз на покупку квартиры для сына.