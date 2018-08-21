Заявка «Ижстали», пенсионная реформа и альбом группы Eagles: что произошло минувшей ночью

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» начинает день с рубрики, где рассказывает о событиях, которые вы могли пропустить.

Заявка «Ижстали»:

В Москве, в офисе Высшей хоккейной лиги продолжается заявка хоккейных клубов для участия в «ВХЛ - Кубке Шелкового пути» сезона 2018/19. Очередным клубом согласно утвержденному графику стала «Ижсталь» из Ижевска. По итогам проверки документов до участия было допущено 23 игрока. Это:

Вратари: Алексей Артамкин.

Защитники: Даниил Арефьев, Алексей Бугров, Алексей Виноградов, Михаил Дыньков, Данил Щеголев, Иван Данч, Вадим Кудако, Глеб Морулев.

Нападающие: Алексей Баженов, Денис Иванов, Антон Кочуров, Валентин Макаров, Евгений Никифоров, Илья Николаев, Константин Рыжов, Василий Хабаров, Егор Заплатников, Владислав Кодола, Никита Колесников, Сергей Лапин, Артем Марков, Вячеслав Скобелев.

Слушания по реформе:

17 сентября Совет Федерации проведет парламентские слушания о возможных изменениях пенсионного законодательства, сообщил председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский. Об этом пишет Интерфакс.

«17 сентября Совет Федерации проведет парламентские слушания с участием руководителей профильных министерств, ведомств и регионов. Обсудим предложения по пенсионной реформе, которые поступают к нам из субъектов», - сказал Рязанский изданию в понедельник, 20 августа.

Он отметил, что слушания будут проведены за неделю до окончания сбора поправок ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста, которое намечено на 24 сентября в Госдуме. После слушаний будет сформирована позиция верхней палаты по данному вопросу.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Самый продаваемый:

Альбом американской рок-группы Eagles стал самым продаваемым музыкальным сборником всех времён, обогнав альбом Майкла Джексона «Thriller». Об этом сообщает RT со ссылкой на NBC.

По данным Ассоциации звукозаписи Америки, альбом музыкального коллектива «Their Greatest Hits 1971-1975» в 38-й раз приобрёл статус платинового — он был продан тиражом в 38 млн копий.

При этом альбом Джексона «Thriller», который становился платиновым 33 раза, опустился на вторую строчку. На третьем месте также расположился альбом Eagles «Hotel Calfornia» — он становился платиновым 26 раз.