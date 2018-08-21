play
pause
  • $ 66.88 ↓
  • € 76.18 ↑

Заявка «Ижстали», пенсионная реформа и альбом группы Eagles: что произошло минувшей ночью

08:00, 21 августа, 2018
Георгий Поветкин
08:00, 21 августа, 2018
Георгий Поветкин
405
0
#культура\n#спорт\n#пенсии\n#Совет Федерации\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#музыка\n#хоккей\n#пенсионеры\n#Россия\n#Удмуртия\n#реформа\n#пенсия\n#музыканты
Фото: ИА "Сусанин"
405
0

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» начинает день с рубрики, где рассказывает о событиях, которые вы могли пропустить.

Заявка «Ижстали»:

В Москве, в офисе Высшей хоккейной лиги продолжается заявка хоккейных клубов для участия в «ВХЛ - Кубке Шелкового пути» сезона 2018/19. Очередным клубом согласно утвержденному графику стала «Ижсталь» из Ижевска. По итогам проверки документов до участия было допущено 23 игрока. Это:

Вратари: Алексей Артамкин.

Защитники: Даниил Арефьев, Алексей Бугров, Алексей Виноградов, Михаил Дыньков, Данил Щеголев, Иван Данч, Вадим Кудако, Глеб Морулев.

Нападающие: Алексей Баженов, Денис Иванов, Антон Кочуров, Валентин Макаров, Евгений Никифоров, Илья Николаев, Константин Рыжов, Василий Хабаров, Егор Заплатников, Владислав Кодола, Никита Колесников, Сергей Лапин, Артем Марков, Вячеслав Скобелев.

Слушания по реформе:

17 сентября Совет Федерации проведет парламентские слушания о возможных изменениях пенсионного законодательства, сообщил председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский. Об этом пишет Интерфакс.

«17 сентября Совет Федерации проведет парламентские слушания с участием руководителей профильных министерств, ведомств и регионов. Обсудим предложения по пенсионной реформе, которые поступают к нам из субъектов», - сказал Рязанский изданию в понедельник, 20 августа.

Он отметил, что слушания будут проведены за неделю до окончания сбора поправок ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста, которое намечено на 24 сентября в Госдуме. После слушаний будет сформирована позиция верхней палаты по данному вопросу.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Самый продаваемый:

Альбом американской рок-группы Eagles стал самым продаваемым музыкальным сборником всех времён, обогнав альбом Майкла Джексона «Thriller». Об этом сообщает RT со ссылкой на NBC.

По данным Ассоциации звукозаписи Америки, альбом музыкального коллектива «Their Greatest Hits 1971-1975» в 38-й раз приобрёл статус платинового — он был продан тиражом в 38 млн копий.

При этом альбом Джексона «Thriller», который становился платиновым 33 раза, опустился на вторую строчку. На третьем месте также расположился альбом Eagles «Hotel Calfornia» — он становился платиновым 26 раз.

08:00, 21 августа, 2018
Георгий Поветкин
405
0
#культура\n#спорт\n#пенсии\n#Совет Федерации\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#музыка\n#хоккей\n#пенсионеры\n#Россия\n#Удмуртия\n#реформа\n#пенсия\n#музыканты

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Семья из Сарапула застряла на одном из островов на Каме

08:30, 15 августа, 2018
7841

В Удмуртии ликвидируют один из следственных изоляторов УФСИН

6660
11:30, 18 августа, 2018

Похороны предпринимателя Сергея Ощепкова пройдут в Ижевске 17 августа

3880
15:40, 15 августа, 2018

Ремонт моста через Пироговку начали на федеральной трассе в Удмуртии

3252
11:40, 15 августа, 2018

9-летняя девочка утонула в заброшенном карьере Ижевска

3190
11:15, 15 августа, 2018

На берег Крыма выбросило более 60 мертвых осетров и двух дельфинов

13:50, 16 августа, 2018
12663

Самой красивой женой и мамой России стала Анна Телегина из Твери

3367
13:03, 19 августа, 2018

Москвичка нашла заброшенный отдел УФМС

2695
14:40, 17 августа, 2018

Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе

2287
18:56, 18 августа, 2018

Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

2198
19:57, 14 августа, 2018

Одиннадцать человек погибли в результате обрушения моста в Италии

16:29, 14 августа, 2018
2222

На севере Италии обрушится автомобильный мост

2071
15:30, 14 августа, 2018

Google назвали «дату смерти» Android

2059
13:50, 20 августа, 2018

Около 20 человек считаются без вести пропавшими после обрушения моста в Генуе

2057
18:45, 16 августа, 2018

Samsung хочет выпустить смартфон-раскладушку

2045
09:32, 14 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: несостоявшиеся выборы главы Ижевска и новые камеры фиксации нарушений ПДД

20 августа, 2018

Депутаты Гордумы Ижевска не выбрали нового главу города

20 августа, 2018

Результаты. Выборы главы Ижевска. Внеочередная сессия городской Думы 20/08/2018

20 августа, 2018