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День флага России: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 22 августа

14:42, 20 августа, 2018
Анна Торхова
14:42, 20 августа, 2018
Анна Торхова
476
0
#Ижевск\n#Россия\n#Удмуртия\n#Флаг
476
0

Символ понесут почетные граждане столицы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 22 августа пройдут праздничные мероприятия в честь Дня государственного флага России. Об этом сообщает пресс-служба города.

С 17:00 до 17:30 в рамках акции «Эстафета Флага Российской Федерации» пройдет торжественное шествие. Главный символ страны понесут почетные граждане Ижевска.

В 17:00 участники стартуют от светодиодного экрана на Центральной площади и пройдут по перекрестку улицы Красной и улицы Максима Горького.

В 17:30 колонна прибудет к монументу «Навеки с Россией», где состоится концерт с участием творческих коллективов города. Там же будут работать интерактивные площадки и пройдут мастер-классы по изготовлению воздушного змея, блиц-викторина «Что мы знаем о Российском флаге?» и другое.

С 18:30 до 22:00 пройдет дискотека «3 COLOR PARTY».

Кроме того, в 16:00 начнутся праздничные мероприятия перед зданием Национальной билиотеки Удмуртии. Как сообщает пресс-служба учреждения, жителей ждут декламация стихов о флаге, мастер-классы, викторина, книжная выставка.  

Также в Ижевске с 20 по 22 августа проходит акция «Твой Триколор», в рамках которой участникам необходимо выкладывать в соцсети фотографии с флагом России.

14:42, 20 августа, 2018
Анна Торхова
476
0
#Ижевск\n#Россия\n#Удмуртия\n#Флаг

 

 

 


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