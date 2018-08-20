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Пожар в Завьяловском районе, единая цена на водку и фильм с Кевином Спейси: что произошло минувшей ночью

08:00, 20 августа, 2018
Георгий Поветкин
08:00, 20 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#США\n#водка\n#Россия\n#Удмуртия\n#цены\n#фильмы\n#Завьялово\n#пожар
Фото: vk.com/udmurtiya18rus (Ольга Колпикова (ефремова))
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Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» начинают день с традиционной рубрики, в которой рассказывают о событиях, произошедших поздним вечером или ночью.

Пожар в Завьяловском районе:

Строящийся дом сгорел в деревне Старо-Михайловское Завьяловского района Удмуртии. Сигнал о возгорании на пульт диспетчера поступил в 23:01. К тушению пожара привлекались 6 единиц техники и 12 человек личного состава. В 23:40 пожар локализовали, в 23:45 – ликвидировали. Площадь пожара составила 50 кв.м., сообщили в региональном управлении МЧС России.

Единая цена на водку:

В России 20 августа вступает в силу приказ министерства финансов, который унифицирует минимальную розничную цену на водку на уровне 205 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Согласно документу, такая цена с сегодняшнего дня будет распространяться и на «слабую» водку, крепость которой составляет от 37% до 39%.

Приказ Минфина был опубликован 6 июля на официальном портале правовой информации. Спустя 45 суток после опубликования — 20 августа — он официально вступил в силу.

Фильм со Спейси:

Фильм «Клуб миллиардеров», который стал последней работой в актерской карьере Кевина Спейси, собрал $126 в день премьеры. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Премьера фильма прошла в восьми кинотеатрах в разных частях США. За второй день проката «Клуб миллиардеров» собрал еще $162.

«Таким образом, в среднем за выходные в каждом из кинотеатров фильм собрал около $53, с учетом средней стоимости билета это означает, что каждый сеанс посетили примерно шесть человек», - пишет издание.

В картине помимо Спейси снялись Энсел Эльгорт и Тарон Эджертон.

Напомним, что с конца 2017 года более 30 мужчин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Некоторые из заявлений расследует полиция Лос-Анджелеса и Лондона.

08:00, 20 августа, 2018
Георгий Поветкин
326
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#Ижевск\n#США\n#водка\n#Россия\n#Удмуртия\n#цены\n#фильмы\n#Завьялово\n#пожар

 

 

 


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