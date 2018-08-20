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В Удмуртии насчитывается более 29 тыс владельцев оружия

09:00, 20 августа, 2018
Анна Торхова
09:00, 20 августа, 2018
Анна Торхова
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#оружие\n#Ижевск\n#охота\n#Удмуртия\n#ответственность\n#Росгвардия
Фото: pixabay.com
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Жителям принадлежат почти 48 тыс. единиц вооружения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 29,8 тыс. человек являются владельцами оружия. Жителям принадлежат почти 48 тыс. единиц вооружения, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по республике.

С начала 2018 года сотрудники ведомства выявили 779 нарушений законодательства в сфере оборота оружия. Так, 101 жителя привлекли к ответственности за нарушение правил хранения и ношения оружия, 117 - за незаконные приобретение и продажу орудий. Более 500 человек пропустили сроки регистрации.

18 августа на территории республики стартовал сезон осенней охоты. В ведомстве напомнили, что в случае нарушений правил охоты предусмотрена административная ответственность по статье 8.37 КоАП России («Нарушение правил пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами»), и уголовная ответственность по статье 258 УК России («Незаконная охота»).

Так, в сентябре 2017 года на территории Удмуртской Республики во время охоты погиб мужчина. Двое охотников, ожидая кабана, в нарушение правил, выстрелили несколько раз по невидимой цели. В результате они попали в своего товарища, который ждал их у автомобиля. Мужчина скончался в больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

09:00, 20 августа, 2018
Анна Торхова
140
0
#оружие\n#Ижевск\n#охота\n#Удмуртия\n#ответственность\n#Росгвардия

 

 

 


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