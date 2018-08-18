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Более 160 мешков мусора собрали участники акции «Чистый парк» в Удмуртии

12:50, 18 августа, 2018
Георгий Поветкин
12:50, 18 августа, 2018
Георгий Поветкин
446
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#Ижевск\n#лес\n#Шаркан\n#экология\n#Удмуртия\n#парки\n#уборка
Фото: facebook.com (Денис Удалов)
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Мероприятие прошло в виде массового субботника в природном парке «Шаркан».

Шаркан. Удмуртия. Более 160 мешков мусора собрали участники акции «Чистый парк» в Удмуртии. Мероприятие прошло в виде массового субботника в природном парке «Шаркан», сообщил на своей странице в фейсбуке министр лесного хозяйства республики Денис Удалов.

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«В акции приняли участие порядка 150 человек: члены общественных экологических организаций и движений, работники природоохранных органов, жители села Шаркан и другие неравнодушные жители республики», - написал Удалов.

Министр отметил, что активисты вывезли с территории парка 41 мешок стекла, 44 мешка пластика, 82 мешка смешанного мусора, а также огромное количество крупногабаритного мусора (автомобильные покрышки, оконные рамы, старые доски, детская коляска).

12:50, 18 августа, 2018
Георгий Поветкин
446
0
#Ижевск\n#лес\n#Шаркан\n#экология\n#Удмуртия\n#парки\n#уборка

 

 

 


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