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Цены на школьные учебники в Удмуртии признали одними из самых низких в стране

11:19, 17 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
11:19, 17 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#цены\n#школа\n#Росстат\n#статистика
Фото: susanin.news
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Такие данные приводит Росстат.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продают одни из самых дешёвых школьных учебников в России. Как сообщает RT, соответствующую статистику опубликовал Росстат.

Самые дорогие школьные учебники продаются в Бурятии - в среднем 700,87 руб. за штуку, Магаданской (648,38 руб.) и Сахалинской областях (642,30 руб.).

Самые же дешёвые учебники - в Ярославской области (186,53 руб.), Удмуртии (216,29 руб.) и Севастополе (228,30 руб.).

Отмечается, что средняя по России стоимость учебного пособия для общеобразовательной школы - 406,83 рубля.

11:19, 17 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
214
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цены\n#школа\n#Росстат\n#статистика

 

 

 


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