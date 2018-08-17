Пожар в Ижевске, дебош Алексея Панина в самолете и самая высокооплачиваемая актриса: что произошло минувшей ночью

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня пятница, 17 августа, последний рабочий день этой недели. Перед тем, как сделать последний рывок, «Сусанин» предлагает обзор самых интересных новостей, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Пожар

Гараж загорелся в Ленинском районе Ижевска в четверг, 16 августа. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о пожаре поступило около 17:54 по адресу микрорайон Шунды, улица Оранжевая. К тушению привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава.

Разделяйка

19 августа в Ижевске в очередной раз пройдет экологическая акция «Разделяйка». Она состоится с 13:00 до 15:00 на парковке между УдГУ и ледовым дворцом «Ижсталь».

«Разделяйка» - раздельный сбор мусора, экологическая акция, в ходе которой можно сдать на переработку тетради и блокноты, стеклянную посуду, банки, бутылки и пузырьки, картонные коробки, ПЭТ-бутылки, газеты, бумажные рекламные буклеты и открытки, книги и журналы, целлюлозные упаковки из-под яиц, пластиковые канистры и другие ставшие ненужными вещи.

Дебош

В Интернете появилось видео, где российский актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета Симферополь – Москва. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По словам очевидцев, артист был пьян и разгуливал по салону, игнорируя просьбы членов экипажа. Из-за поведения Панина самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

Отметим, что в начале июня авиакомпании получили право составлять черные списки дебоширов и отказывать им в повторной перевозке. Согласно принятым поправкам в Воздушный кодекс, авиабилет может быть аннулирован авиакомпанией в одностороннем порядке, если пассажир внесен в черный список.

Самая дорогая актриса

Самой высокооплачиваемой актрисой по версии журнала Forbes стала Скарлетт Йоханссон. Об этом пишет «Лайф».

С июня 2017 по июнь 2018 года Йоханссон заработала 40,5 млн долларов. Особо прибыльной для нее оказалась роль в фильме «Чёрная вдова», который улучшил её благосостояние в четыре раза.

На втором месте среди самых высокооплачиваемых актрис расположилась Анджелина Джоли. Её доходы за год составили 28 млн долларов благодаря съёмкам во второй части фильма «Малифисента».

Тройку лидеров замыкает Дженнифер Энистон. Её состояние, по сравнению с прошлым годом, упало на три млн долларов и составило 19,5 млн.