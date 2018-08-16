Удмуртия в минуту: финалисты конкурса «Команда Ижевска» и грядущее похолодание

Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят новостные итоги четверга, 16 августа. В традиционный обзор вошли сообщения о ДТП, штрафах за пьянку в поездах и грядущем похолодании.

Кадровый резерв:

20 человек стали финалистами конкурса «Команда Ижевска». Итоги подвели в администрации столицы накануне, 15 августа. Финалисты войдут в кадровый резерв городских властей.

Новая программа:

Олимпийская чемпионка из Удмуртии фигуристка Алина Загитова представит свою новую программу 9 сентября. В этот день в Москве пройдут традиционные открытые прокаты членов основной сборной команды России.

Штрафы за пьянку:

С начала года 270 жителей Удмуртии заплатили штрафы за распитие спиртного в поездах. Общая сумма взысканных штрафов превысила 200 тыс. рублей.

Смертельное ДТП:

Подросток-велосипедист погиб на трассе в Удмуртии. Трагедия произошла на дороге между Воткинском и Шарканом. Катавшийся по проезжей части мальчик попал под колеса иномарки.

О погоде:

По-осеннему прохладная погода ожидается в Удмуртии в ближайшие выходные. На большей части республики ожидаются дожди. В субботу будет не теплее +17 градусов, в воскресенье – +20 градусов по Цельсию. Потепление начнется на следующей неделе.