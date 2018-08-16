Мужчину заметили стоящим на обочине дороги, он был дезориентирован.

Ижевск. Удмуртия. Волонтеры-поисковики из Ижевска помогли дедушке вернуться домой. Об этом сообщается в группе ПСО «Регион 18» (Поиск пропавших людей Ижевск) ВКонтакте.

Спасатели заметили стоящего на обочине на улице Гагарина пожилого человека, когда возвращались с поисков. Мужчина был дезориентирован и сказал, что ему нужно попасть в Ижевск.

«Посадили в машину, начали расспрашивать, параллельно позвонили в дежурную часть Ленинского отдела полиции, чтобы узнать не заявлен ли кто-то из пропавших, похожий по приметам. Представился мужчина Геннадием, но больше данных о себе сообщить не мог», - говорится в сообщении ПСО.

В полиции волонтерам сказали, что недавно к ним поступило заявление о пропавшем, который по описанию был похож на найденного дедушку.

Мужчину доставили в отдел полиции, откуда его забрали родственники.