ДТП на Славянском шоссе в Удмуртии, пожар на «Болоте» в Ижевске и появление «третьего пола» в Германии: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня четверг, 16 августа, и информагентство «Сусанин» традиционно рассказывает о самых интересных событиях минувшего вечера.

ДТП

Два легковых автомобиля столкнулись на Славянском шоссе в Удмуртии. По данным ГУ МЧС России по республике, авария произошла в среду, 15 августа, около 17:45.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, из-за ДТП на дороге образовалась пробка.

Пожар

Пожар произошел ночью в районе «Болота» в Ижевска. Как сообщают в социальных сетях, возгорание произошло около 1:30 в частном секторе на улице Камская.

Монета

Центральный банк России планирует выпустить к 80-летию со дня рождения поэта и актера Владимира Высоцкого памятную монету. Как сообщают «Известия», ее номинал будет 2 рубля.

Новая монета из серии «Выдающиеся личности России» будет выполнена из серебра. Ее тираж составит 3 тыс. экземпляров.

На лицевой стороне будет государственный герб и обозначение номинала, на оборотной стороне — портрет Высоцкого с гитарой, его годы жизни, меч и силуэты коней.

Центробанк также выпускает три другие памятные монеты: номиналом один рубль «Росреестр», номиналом три рубля «На страже Отечества» и номиналом три рубля «350-летие отечественного государственного судостроения». Они будут серебряными, их выпустят тиражом по 3 тыс. штук.

Третий пол

Правительство Германии узаконило «третий пол». Как пишут РИА Новости, его закрепят в книгах записи актов гражданского состояния.

Кроме «мужского» и «женского» пола в Германии будет существовать «интерсексуальный». Так власти Германии планируют помочь людям, которые не могут определить свою принадлежность к какому-либо из двух полов.

Законопроект разработали по решению Конституционного суда Германии от 10 октября 2017 года, теперь его рассмотрят в бундестаге.

Отметим, что признание «третьего пола» также закреплено в Австрии, Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.