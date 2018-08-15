Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя в Удмуртии перевалила за середину. Среду, 15 августа, корреспонденты ИА «Сусанин» завершают подведением информационных итогов дня.
Удмуртия в минуту: благоустройство Центральной площади Ижевска и спасение туристов на Каме
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Торги не состоялись:
Торги, связанные с благоустройством Центральной площади Ижевска, признали несостоявшимися. На них подала заявку только компания «Дельта-Строй». При этом в итоговом протоколе говорится, что контракт заключается с единственным участником.
Спасение:
Нерадивых туристов спасли добровольцы ОСВОД в Сарапуле. Мужчина с женой и сыном решил отдохнуть на острове на Каме. Однако выбраться с острова после того, как кончились продукты, семья не смогла.
Ремонт:
Ремонт моста через реку Пироговку на федеральной трассе начали в Удмуртии. Дорожники заменят береговые опоры и асфальтобетонное покрытие. Также на мосту расширят пешеходную часть и обновят перила.
Прощание:
Похороны предпринимателя Сергея Ощепкова пройдут в Ижевске в пятницу, 17 августа. Прощание состоится утром в Свято-Михайловском соборе. Напомним, основатель корпорации «Центр» скончался 7 августа.
Завершение испытаний:
В столице Удмуртии стартовал последний этап гидравлических испытаний. Он завершится 28 августа. Без горячей воды придется посидеть жителям домов на улицах Удмуртской, Пушкинской, Карла Либкнехта и Карла Маркса.