Удмуртия в минуту: благоустройство Центральной площади Ижевска и спасение туристов на Каме

Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя в Удмуртии перевалила за середину. Среду, 15 августа, корреспонденты ИА «Сусанин» завершают подведением информационных итогов дня.

Торги не состоялись:

Торги, связанные с благоустройством Центральной площади Ижевска, признали несостоявшимися. На них подала заявку только компания «Дельта-Строй». При этом в итоговом протоколе говорится, что контракт заключается с единственным участником.

Спасение:

Нерадивых туристов спасли добровольцы ОСВОД в Сарапуле. Мужчина с женой и сыном решил отдохнуть на острове на Каме. Однако выбраться с острова после того, как кончились продукты, семья не смогла.

Ремонт:

Ремонт моста через реку Пироговку на федеральной трассе начали в Удмуртии. Дорожники заменят береговые опоры и асфальтобетонное покрытие. Также на мосту расширят пешеходную часть и обновят перила.

Прощание:

Похороны предпринимателя Сергея Ощепкова пройдут в Ижевске в пятницу, 17 августа. Прощание состоится утром в Свято-Михайловском соборе. Напомним, основатель корпорации «Центр» скончался 7 августа.

Завершение испытаний:

В столице Удмуртии стартовал последний этап гидравлических испытаний. Он завершится 28 августа. Без горячей воды придется посидеть жителям домов на улицах Удмуртской, Пушкинской, Карла Либкнехта и Карла Маркса.