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Удмуртия в минуту: благоустройство Центральной площади Ижевска и спасение туристов на Каме

18:00, 15 августа, 2018
Ксения Чернова
18:00, 15 августа, 2018
Ксения Чернова
211
0
#благоустройство\n#ЖКХ\n#общество\n#траур\n#Ижевск\n#Сарапул\n#видео\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#спасение\n#Картина дня
211
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Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя в Удмуртии перевалила за середину. Среду, 15 августа, корреспонденты ИА «Сусанин» завершают подведением информационных итогов дня.

Удмуртия в минуту: благоустройство Центральной площади Ижевска и спасение туристов на Каме

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Торги не состоялись:

Торги, связанные с благоустройством Центральной площади Ижевска, признали несостоявшимися. На них подала заявку только компания «Дельта-Строй». При этом в итоговом протоколе говорится, что контракт заключается с единственным участником.

Спасение:

Нерадивых туристов спасли добровольцы ОСВОД в Сарапуле. Мужчина с женой и сыном решил отдохнуть на острове на Каме. Однако выбраться с острова после того, как кончились продукты, семья не смогла.

Ремонт:

Ремонт моста через реку Пироговку на федеральной трассе начали в Удмуртии. Дорожники заменят береговые опоры и асфальтобетонное покрытие. Также на мосту расширят пешеходную часть и обновят перила.

Прощание:

Похороны предпринимателя Сергея Ощепкова пройдут в Ижевске в пятницу, 17 августа. Прощание состоится утром в Свято-Михайловском соборе. Напомним, основатель корпорации «Центр» скончался 7 августа.

Завершение испытаний:

В столице Удмуртии стартовал последний этап гидравлических испытаний. Он завершится 28 августа. Без горячей воды придется посидеть жителям домов на улицах Удмуртской, Пушкинской, Карла Либкнехта и Карла Маркса.

18:00, 15 августа, 2018
Ксения Чернова
211
0
#благоустройство\n#ЖКХ\n#общество\n#траур\n#Ижевск\n#Сарапул\n#видео\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#спасение\n#Картина дня

 

 

 


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