До Ижевска за 10 дней: спортсмен из Уфы пробежал благотворительный марафон

Иван Голиков передаст собранные им деньги в фонд «Подари жизнь» на помощь тяжелобольным детям.
Ижевск. Удмуртия. Биатлонист Иван Голиков пробежал благотворительный марафон под девизом «Бегущее сердце» из Уфы в Ижевск за 10 дней. Спортсмен передаст собранные им деньги в фонд «Подари жизнь» на помощь тяжелобольным детям.
«Каждая копеечка переведенная на этот проект будет передана детишкам, которые хотят жить, радоваться каждой минутке, проведенной с любимыми родителями», - написал Иван.
Он добавил, что задача его проекта не только собрать пожертвования, но и заставить людей задуматься о своем здоровье.
Отчет о преодолении дистанции спортсмен выкладывал на своей странице в Инстаграме. Например, он рассказал, что в Камбарке оказалась закрыта гостиница, место в которой он бронировал за месяц. В результате Ивана приютила местная жительница.
Выкладываю с запозданием по техническим причинам, поэтому описание от 11.08.2018 г. День 7. В Камбарку Ещё с вечера подумал, что Камбарка городок небольшой, на счёт гостиницы (которая единственная в городе и в радиусе 30 км) звонил месяц назад, прибегу, заселюсь, схожу в магазин, приготовлю ужин и спать, поэтому выбежал я в 16.00 с Нефтекамска... В 19.15 был уже в Камбарке... итак, время 19.20, нахожу гостиницу и у входа табличку "Гостиница закрыта", звоню на номер -недоступен... Форс-мажор... нахожу на авито единственное объявление о сдаче квартиры посуточно.. звоню, не берут... сижу ищу в просторах интернета объявления о сдаче, но и здесь неудачно...перезванивают на счет квартиры, говорят что занята, объясняю полностью ситуацию...иии... меня забирают к себе домой очень хорошая женщина, тётя Зульфия ... создала все условия, чтобы я не стеснялся и чувствовал себя как дома ... и всё же еще раз убеждаюсь, что добрые люди есть!!! Завтра Сарапул!!! Сегодня : 27.740 км За плечами: 240.800 км
151 Likes, 1 Comments - Ванечка (@kursant_vanechka) on Instagram: "Выкладываю с запозданием по техническим причинам, поэтому описание от 11.08.2018 г. День 7."
Также марафонец написал, что тяжелее всего ему далась дорога от Камы до Сарапула.
«Подъем один, подъём второй, подъем третий - очень сложный по рельефу этап. <..> После 40 км пульс начал играться, и на подбежке к городу решил перейти на шаг, всё-таки завтра не менее сложный предстоит этап протяженностью 50 км... Впервые стало жалко себя... последние 2 км просто ковылял», - признался Иван.
День 8. Понимая, что этап будет одним из самых сложных подготовка питания и жидкости на 100%. Утро 5.00, Камбарка, за окном +17°, начинаю уже без рукавов, чувствуется что днем будет душно.. Пересекаю платежный пункт и работа начинается... подъем один, подъём второй, подъем третий - очень сложный по рельефу этап, поднимаюсь вверх от р.Кама... движение не такое интенсивное, бежится комфортно, часов 5 ... потом начинается изнуряющая жара, духота...ноги сегодня поработали просто по-жёстику, удавалось держать плановый темп даже на подъемах... После 40 км, пульс начал играться и на подбежке к городу решил перейти на шаг, всё-таки завтра не менее сложный предстоит этап протяженностью 50 км ... Впервые стало жалко себя... последние 2 км просто ковылял... сегодня требуется хорошее восстановление...Завтра ориентировочно стартую в 04-05.00 ч. Дистанция на сегодня: 52.400 км. За спиной: 293.200 км.
154 Likes, 5 Comments - Ванечка (@kursant_vanechka) on Instagram: "День 8. Понимая, что этап будет одним из самых сложных подготовка питания и жидкости на 100%. Утро..."
До Ижевска биатлонист добрался в установленный им самим срок – 14 августа, преодолев в обшей сложности почти 388 км.
День 9. Сегодня выдался очень тяжелый, изнурительно жаркий и мучительный этап. Виной всему предыдущий горный этап, который оставил ноги в ауте... Уже на первых 20 километрах отклонился от плана на 1.6 км, ноги буквально плелись по обочине Сарапульского тракта ... было мучительно больно преодолевать шаг за шагом, зная, что впереди еще 30 километров, но мотивация меня не подвела... Столько людей верят в меня, поддерживают и главное Вместе мы делаем Добро. Сегодня место привала для меня дача. Приехал поддержать мой проект и пробежать со мной финишный этап мой Друг Детства ... Завтра стартуем в 6 утра. Финиш в 9:00 на Центральной Площади города Ижевска (со стороны ул. Пушкинская). Сегодня: 50.03 км. За плечами: 343.230 км
116 Likes, 4 Comments - Ванечка (@kursant_vanechka) on Instagram: "День 9. Сегодня выдался очень тяжелый, изнурительно жаркий и мучительный этап."