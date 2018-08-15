До Ижевска за 10 дней: спортсмен из Уфы пробежал благотворительный марафон

Иван Голиков передаст собранные им деньги в фонд «Подари жизнь» на помощь тяжелобольным детям.

Ижевск. Удмуртия. Биатлонист Иван Голиков пробежал благотворительный марафон под девизом «Бегущее сердце» из Уфы в Ижевск за 10 дней. Спортсмен передаст собранные им деньги в фонд «Подари жизнь» на помощь тяжелобольным детям.

«Каждая копеечка переведенная на этот проект будет передана детишкам, которые хотят жить, радоваться каждой минутке, проведенной с любимыми родителями», - написал Иван.

Он добавил, что задача его проекта не только собрать пожертвования, но и заставить людей задуматься о своем здоровье.

Отчет о преодолении дистанции спортсмен выкладывал на своей странице в Инстаграме. Например, он рассказал, что в Камбарке оказалась закрыта гостиница, место в которой он бронировал за месяц. В результате Ивана приютила местная жительница.

Также марафонец написал, что тяжелее всего ему далась дорога от Камы до Сарапула.

«Подъем один, подъём второй, подъем третий - очень сложный по рельефу этап. <..> После 40 км пульс начал играться, и на подбежке к городу решил перейти на шаг, всё-таки завтра не менее сложный предстоит этап протяженностью 50 км... Впервые стало жалко себя... последние 2 км просто ковылял», - признался Иван.

До Ижевска биатлонист добрался в установленный им самим срок – 14 августа, преодолев в обшей сложности почти 388 км.