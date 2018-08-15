Столкновение двух грузовиков в Удмуртии, смерть Эдуарда Успенского и арест мэра Оренбурга: что произошло минувшей ночью

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Среда, 15 августа, встречает нас солнечной погодой и подборкой самых интересных событий, которые произошли в мире за минувший вечер.

ДТП

В Удмуртии около старого поста ДПС по Якшур-Бодьинскому тракту столкнулись два грузовых автомобиля. Об этом сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях.

Информации о пострадавших нет.

Смерть писателя

На 81 году жизни скончался детский писатель Эдуард Успенский. Об этом сообщает «Интерфакс».

Автор книг «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино» и других в последние годы страдал от тяжелого заболевания. Писателю стало плохо девятого августа — он потерял сознание, его супруга вызвала скорую.

Эдуард Успенский родился в Московской области в 1937 году. Он стал известным благодаря своим книгам для детей и сценариям к мультфильмам. Среди популярных персонажей, которых он придумал, — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Федор, почтальон Печкин, пес Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки.

В 2010 году Успенский стал лауреатом премии имени Корнея Чуковского в номинации «За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе».

Мост в Италии

Число жертв из-за обрушения моста в Италии увеличилось до 31 человека. Об этом сообщает РБК.

Тела 5 погибших еще не опознали. Среди жертв оказались дети — восьмилетний мальчик и два подростка 12 и 13 лет. Около 440 человек вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, что мост в итальянском городе Генуя обрушился 14 августа. Длина обрушившейся части составляет около 200 м. Пролеты рухнули, когда по ним ехали автомобили. В результате 30-35 машин оказались под завалами. Замминистра транспорта и инфраструктуры Италии заявил, что мост снесут.

Взятка

Накануне, 14 августа, мэра Оренбурга Евгения Арапова задержали по подозрению в получении взятки.

Предполагается, что вместе со своим заместителем Геннадием Борисовым, которого арестовали ранее, Арапов получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства.

Главу Оренбурга задержали в качестве подозреваемого. Устанавливается происхождение 4,2 млн рублей, изъятых в его кабинете.