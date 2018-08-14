Двойная радуга над столицей Удмуртии, горящий автомобиль в Ижевске и новый налог: что произошло минувшей ночью

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня вторник, 14 августа, и «Сусанин» традиционно рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в республике, России и мире.

Двойная радуга

Вечером в понедельник, 13 августа, в Ижевске прошел небольшой дождь, после которого над городом появилось сразу две радуги. Жители столицы Удмуртии поделились в социальных сетях этим ярким и необычным явлением.





Фото: vk.com/izhevsk118





Фото: vk.com/Маша Гехтман





Фото: vk.com/Мария Якупова





Фото: vk.com/Елена Братухина







Фото: vk.com/Кристина Ким

Горящий автомобиль

В Ижевске на парковке рядом с «Ашаном» загорелся автомобиль. По данным ГУ МЧС России по Удмуртии, сообщение о возгорании поступило около 17:40 в понедельник, 13 августа.

Новый налог

Министерство финансов предложило ввести в России новый экологический налог. Как пишут «Известия», если законопроект примут, пошлина заменит платежи за загрязняющие выбросы.

Предполагается, что налогоплательщиками станут организации и граждане, включая индивидуальных предпринимателей, которые наносят ущерб окружающей среде. Исключение сделают для тех, в результате деятельности которых образуются только твердые коммунальные отходы.

«Налоговая база будет рассчитываться через объем или массу выбросов, загрязняющих окружающую среду. Ставки будут твердыми и устанавливаться для каждого вредного вещества в отдельности», - говорится в сообщении.

За тонну азота диоксида придется заплатить 138,8 рубля, столько же — за тонну карбоната натрия и аммиака, за тонну хлора — 181,6 рубля.

Эминем vs Эминем

Эминем превзошел собственный рекорд по скорости читки, сообщает Газета.ru.

Новый рекорд музыкант поставил вместе с Ники Минаж, прочитав рэп для композиции Majesty на ее новом альбоме Queen. Поклонник подсчитал, что в этой песне Эминем произносит 123 слога за 12 секунд — около 10,3 слогов в секунду.

Напомним, что Эминем попал в книгу Гиннесса с композицией Rap God, в которой подсчитано максимальное количество слов за единицу времени — 1560 за 6 мин и 4 секунды, примерно 9,6 слогов в секунду. Будет ли новый рекорд учтен официально, пока неизвестно.