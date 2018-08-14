play
pause
  • $ 66.91 ↑
  • € 76.68 ↓

Двойная радуга над столицей Удмуртии, горящий автомобиль в Ижевске и новый налог: что произошло минувшей ночью

08:00, 14 августа, 2018
Диана Ворончихина
08:00, 14 августа, 2018
Диана Ворончихина
1407
0
#общество\n#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#новости\n#налог\n#радуга\n#музыканты\n#происшествие
Фото: vk.com/Дмитрий Ветров
1407
0

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня вторник, 14 августа, и «Сусанин» традиционно рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в республике, России и мире.

Двойная радуга

Вечером в понедельник, 13 августа, в Ижевске прошел небольшой дождь, после которого над городом появилось сразу две радуги. Жители столицы Удмуртии поделились в социальных сетях этим ярким и необычным явлением.

1.jpg

Фото: vk.com/izhevsk118

2.jpg

Фото: vk.com/Маша Гехтман

3.jpg

Фото: vk.com/Мария Якупова

4.jpg

Фото: vk.com/Елена Братухина

5.jpg

Фото: vk.com/Кристина Ким

Горящий автомобиль

В Ижевске на парковке рядом с «Ашаном» загорелся автомобиль. По данным ГУ МЧС России по Удмуртии, сообщение о возгорании поступило около 17:40 в понедельник, 13 августа.

 

Новый налог

Министерство финансов предложило ввести в России новый экологический налог. Как пишут «Известия», если законопроект примут, пошлина заменит платежи за загрязняющие выбросы.

Предполагается, что налогоплательщиками станут организации и граждане, включая индивидуальных предпринимателей, которые наносят ущерб окружающей среде. Исключение сделают для тех, в результате деятельности которых образуются только твердые коммунальные отходы.

«Налоговая база будет рассчитываться через объем или массу выбросов, загрязняющих окружающую среду. Ставки будут твердыми и устанавливаться для каждого вредного вещества в отдельности», - говорится в сообщении.

За тонну азота диоксида придется заплатить 138,8 рубля, столько же — за тонну карбоната натрия и аммиака, за тонну хлора — 181,6 рубля.

Эминем vs Эминем

Эминем превзошел собственный рекорд по скорости читки, сообщает Газета.ru.

Новый рекорд музыкант поставил вместе с Ники Минаж, прочитав рэп для композиции Majesty на ее новом альбоме Queen. Поклонник подсчитал, что в этой песне Эминем произносит 123 слога за 12 секунд — около 10,3 слогов в секунду.

Напомним, что Эминем попал в книгу Гиннесса с композицией Rap God, в которой подсчитано максимальное количество слов за единицу времени — 1560 за 6 мин и 4 секунды, примерно 9,6 слогов в секунду. Будет ли новый рекорд учтен официально, пока неизвестно.

08:00, 14 августа, 2018
Диана Ворончихина
1407
0
#общество\n#Ижевск\n#музыка\n#Удмуртия\n#новости\n#налог\n#радуга\n#музыканты\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
19392

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

9348
10:50, 07 августа, 2018

Андрей Осколков выразил соболезнования в связи со смертью ижевского бизнесмена Сергея Ощепкова

7934
20:10, 08 августа, 2018

Жители Ижевска убили человека, заметая следы другого преступления

7885
12:30, 10 августа, 2018

В ГИБДД Удмуртии подтвердили информацию о двух погибших в ДТП на Сарапульском тракте

6150
09:30, 13 августа, 2018

Священник потребовал запретить новый клип Светланы Лободы

19:40, 11 августа, 2018
65683

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

9411
11:48, 07 августа, 2018

Житель Сочи исправил дорожную разметку

2255
12:47, 11 августа, 2018

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж

2195
15:46, 13 августа, 2018

Четыре члена банды «ГТА» получили пожизненный срок за 17 убийств

2174
14:39, 09 августа, 2018

Компания «Xiaomi» прекратит выпуск смартфонов

18:30, 09 августа, 2018
3223

Ученые объяснили любовь кошек к коробкам

2872
16:55, 08 августа, 2018

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

2656
18:45, 08 августа, 2018

Главы пяти стран поделят Каспийское море

2200
16:48, 10 августа, 2018

Крис Хемсворт и Крис Пайн отказались сниматься в продолжении «Стартрека»

2112
19:51, 11 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: убытки «ИжАвто» и смертельное ДТП по Ижевском

13 августа, 2018

В Ижевске открылся перевернуты дом

13 августа, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

10 августа, 2018