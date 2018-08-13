Григорьевы из Удмуртии завоевали звание «Семья года» на всероссийском конкурсе

Они стали победителями в номинации «Семья – хранитель традиций».

Ижевск. Удмуртия. Семья Григорьевых из Киясовского района стала победителем всероссийского конкурса «Семья года – 2018» в номинации «Семья – хранитель традиций». Как сообщает министерство социальной политики и труда Удмуртии, их история войдет в почетную книгу.

Супруги Сергей Алексеевич и Любовь Павловна 17 лет состоят в браке и воспитывают троих детей. Они являются неоднократными победителями республиканского конкурса для молодых удмуртских семей из сельской местности «Шудо семья», конкурсов, проводимых печатными издательствами Удмуртии: «Зечбур!», «Удмурт дунне», «Кизили», районных конкурсов семей, конкурсов региональных общественных движений «Совет женщин – удмурток» и Удмуртской республиканской общественной организации «Всеудмуртская ассоциация «Удмурт Кенеш».

Всего в конкурсе принимало участие 329 семей из разных уголков России. 85 из них стали победителями в нескольких номинациях:

- «Многодетная семья» - 15 семей;

- «Молодая семья» - 19 семей;

- «Сельская семья» - 17 семей;

- «Золотая семья России» - 16 семей;

- «Семья - хранитель традиций» - 18 семей.

От Удмуртии на участие в конкурсе помимо Григорьевых подали заявки еще три семьи: «Многодетная семья» - семья Калининых (Можгинский район, 9 детей); «Молодая семья» - семья Зигангареевых (город Можга, 3 детей); «Сельская семья» - семья Варгиных (Сюмсинский район, 3 детей).