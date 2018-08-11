Жители Удмуртии смогут увидеть метеорный поток Персеид

Желающих ждут на астроплощадке в открытом поле за поселком Болгуры.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут увидеть метеоритный поток Персеид. Лучше всего их будет видно в ночь с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа, сообщает Ижевское астрономическое сообщество.

Желающих ждут на астроплощадке в открытом поле за поселком Болгуры по-соседству со строящимся этнографическим музеем.

«Мы собираемся 11 августа начиная с 20:00. Астроплощадку желающим проще искать до наступления сумерек. Помним, что мы предполагаем, а погода располагает», - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что для наблюдения Персеид не нужны специальные оптические приборы. Метеорный поток будет видно в течение нескольких часов.