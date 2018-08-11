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Жители Удмуртии смогут увидеть метеорный поток Персеид

11:30, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
11:30, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
631
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#Ижевск\n#космос\n#Удмуртия
Фото: Flickr
631
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Желающих ждут на астроплощадке в открытом поле за поселком Болгуры.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут увидеть метеоритный поток Персеид. Лучше всего их будет видно в ночь с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа, сообщает Ижевское астрономическое сообщество.

Желающих ждут на астроплощадке в открытом поле за поселком Болгуры по-соседству со строящимся этнографическим музеем.

«Мы собираемся 11 августа начиная с 20:00. Астроплощадку желающим проще искать до наступления сумерек. Помним, что мы предполагаем, а погода располагает», - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что для наблюдения Персеид не нужны специальные оптические приборы. Метеорный поток будет видно в течение нескольких часов.

11:30, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
631
0
#Ижевск\n#космос\n#Удмуртия

 

 

 


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