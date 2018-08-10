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Константин Сунцов и Михаил Черемных вошли в шорт-лист кандидатов на пост главы Ижевска

Удмуртия в минуту: главные новости недели

18:00, 10 августа, 2018
18:00, 10 августа, 2018
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#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#видео\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#происшествие\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей рабочей недели от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Обзор самых интересных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин» - отличное завершение пятницы.

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Ударила молния:

В понедельник, 6 августа молния попала в двух мальчиков в Удмуртии. Инцидент произошел в Завьяловском районе. Первую помощь подросткам оказал находившийся рядом родственник. Мальчиков доставили в больницу.

Смерть бизнесмена:

Основатель корпорации предприятий «Центр» Сергей Ощепков ушел из жизни во вторник. Об этом сообщил генеральный директор компании Роман Гайдуков. Похоронят бизнесмена в Ижевске.

ДТП:

Фура перевернулась на Можгинском тракте под Ижевском в среду. Неустановленный водитель подрезал большегруз, машина съехала на обочину и опрокинулась, задев ехавшую по встречке «Весту». Травмы получили две женщины, находившиеся в легковом авто.

Раскопанный асфальт:

В четверг в Ижевске на улице 9 января коммунальщики раскопали новый асфальт. Связано это с аварийным ремонтом, который проводит «Ижводоканал». После устранения повреждения дорожное покрытие обещают восстановить.

Два кандидата:

В пятницу, 10 августа, стал известен шорт-лист кандидатов на пост главы Ижевска. В него вошли советник главы Удмуртии Константин Сунцов и директор «Гуманитарного лицея» Михаил Черемных. Депутаты Гордумы должны выбрать одного из них.

18:00, 10 августа, 2018
454
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#видео\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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