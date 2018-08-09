Удмуртия в минуту: рынок новых машин и раскопанный асфальт

Обзор самых интересных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 9 августа, в Ижевске на улице 9 января коммунальщики раскопали новый асфальт. Связано это с аварийным ремонтом, который проводит «Ижводоканал». После устранения повреждения дорожное покрытие обещают восстановить.

Рынок авто:

Удмуртия вышла в лидеры по росту рынка новых автомобилей среди регионов России. В рейтинге «Автостата» республика заняла 19 место. За полгода жители Удмуртии купили больше 10 тыс. новых легковушек.

Аварийное отключение:

Более 3 тыс. квартир и почти столько же частных домов остались без света в Ижевске. Произошло это из-за повреждения воздушно-кабельной линии. Аварийное отключение продлилось более двух часов.

Смертельное ДТП:

Пешеход погиб под колесами иномарки под Ижевском. ДТП произошло вечером накануне, 8 августа, на трассе между городом и аэропортом. Пешеход в темноте переходил дорогу в неположенном месте.

О погоде:

Летняя погода вернется на территорию Удмуртии к выходным. В ближайшие трое суток существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до +28 градусов по Цельсию.