Обзор самых интересных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочая среда, 8 августа, подходит к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили традиционный Обзор самых интересных новостей дня.

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и спасение ижевского туриста Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Новая должность:

Экс-министр ЖКХ Удмуртии Иван Маринин возглавил регионального оператора в сфере оборота отходов. Он стал директором компании «Спецавтохозяйство». Маринин сменил на этом посту бывшего замглавы администрации Ижевска Сергея Климова.

Эвакуация:

Алтайские спасатели эвакуировали жителя Ижевска с горы Белуха. Турист повредил ногу. Участники группы оказали ему первую помощь, позже спасатели забрали мужчину и доставили его в больницу.

Склад:

Полицейские изъяли 4,5 кг наркотиков у девятнадцатилетнего ижевчанина. Юноша выполнял функции регионального склада интернет-магазина по продаже запрещенных веществ.

Приносим соболезнования:

Ушел из жизни основатель корпорации предприятий «Центр» Сергей Ощепков. Он скончался во вторник, 7 августа. Об этом сообщил генеральный директор компании Роман Гайдуков.

Плохая погода:

Жителей Ижевска предупредили об усилении ветра. Грядущей ночью порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Кроме того, ночью ожидается сильный дождь. Горожан попросили соблюдать меры предосторожности.