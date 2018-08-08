В честь 100-летия Ижевско-Воткинского восстания в столице Удмуртии зажгут 100 свечей

Также пройдут два театрализованных представления.

Ижевск. Удмуртия. В честь 100-летия Ижевско-Воткинского восстания 1918 года в столице Удмуртской Республики 8 августа пройдет ряд мероприятий. Как сообщает пресс-служба города, в этот день пройдут два театрализованных представления и панихида с зажжением 100 свечей.

В 15:00 на площадке под балконом Генеральского дома краевед, доктор исторических наук Евгений Шумилов и театр «Молодой человек» покажут пролог «О мятеже на тихом Иже…Год 1918».

«Евгений Шумилов представит публике хроники восстания в живых картинах, в сопровождении хора и исторических комментариев», - говорится в сообщении.

В 18:00 на той же площадке свой спектакль представит театральная лаборатория «Арт-резиденция».

В 20:00 у Свято-Михайловского собора пройдет панихида в память о погибших во время восстания. Около святых стен зажгут 100 свечей.