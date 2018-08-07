Обзор самых интересных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Главной новостью вторника, 7 августа, в Удмуртии стало попадание молнии в двух мальчиков. Инцидент произошел в Завьяловском районе. Первую помощь подросткам оказал бывший рядом родственник. Сейчас дети находятся в реанимации. Их состояние улучшается.
Удмуртия в минуту: ударившая детей молния и ремонт дорог в Ижевске
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Субсидии для АПК:
Удмуртия получит почти 75 млн рублей субсидий из федерального бюджета. Деньги будут направлены на «приобретение дизельного топлива на проведение агротехнологических работ».
Город без главы:
Врио главы Ижевска Сергей Задорожный рассказал о жизни столицы без градоначальника. По его словам, простые горожане не должны были почувствовать трехмесячное отсутствие мэра. Город готовится к зиме, ремонтируются дороги и дворы.
Всё по закону:
Действия сотрудника ижевской полиции, который застрелил напавшего на него мужчину, признали законными. Уголовное дело против злоумышленника прекратили в связи с его смертью.
Скоро конец:
В Ижевске ремонт дорог по федеральной программе должны завершить к осени. Сейчас работы ведутся на улице Ленина. Там ремонтируют колодцы. А вот работы на улице Удмуртской приостановили из-за дождя.