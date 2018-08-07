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Удмуртия в минуту: ударившая детей молния и ремонт дорог в Ижевске

18:00, 07 августа, 2018
18:00, 07 августа, 2018
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#дети\n#МВД\n#оружие\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#видео\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#финансы и деньги\n#Завьялово\n#происшествие\n#АПК\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Главной новостью вторника, 7 августа, в Удмуртии стало попадание молнии в двух мальчиков. Инцидент произошел в Завьяловском районе. Первую помощь подросткам оказал бывший рядом родственник. Сейчас дети находятся в реанимации. Их состояние улучшается.

Удмуртия в минуту: ударившая детей молния и ремонт дорог в Ижевске

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Субсидии для АПК:

Удмуртия получит почти 75 млн рублей субсидий из федерального бюджета. Деньги будут направлены на «приобретение дизельного топлива на проведение агротехнологических работ».

Город без главы:

Врио главы Ижевска Сергей Задорожный рассказал о жизни столицы без градоначальника. По его словам, простые горожане не должны были почувствовать трехмесячное отсутствие мэра. Город готовится к зиме, ремонтируются дороги и дворы.

Всё по закону:

Действия сотрудника ижевской полиции, который застрелил напавшего на него мужчину, признали законными. Уголовное дело против злоумышленника прекратили в связи с его смертью.

Скоро конец:

В Ижевске ремонт дорог по федеральной программе должны завершить к осени. Сейчас работы ведутся на улице Ленина. Там ремонтируют колодцы. А вот работы на улице Удмуртской приостановили из-за дождя.

18:00, 07 августа, 2018
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#дети\n#МВД\n#оружие\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#видео\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#финансы и деньги\n#Завьялово\n#происшествие\n#АПК\n#Картина дня

 

 

 


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