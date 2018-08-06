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Три гранта на общую сумму 650 тыс рублей выиграли жители Удмуртии на форуме «iВолга»

12:13, 06 августа, 2018
Дарья Снидкова
12:13, 06 августа, 2018
Дарья Снидкова
246
0
#социальные проекты\n#Ижевск\n#общепит\n#Удмуртия\n#проекты\n#проект\n#гранты\n#победители
Фото: vk.com/molteamudm
246
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Проекты представили в направлениях общепита, документалистики и социального проектирования.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии выиграли три гранта на молодежном форуме ПФО «iВолга». В группе во «ВКонтакте» «Молодёжная команда Удмуртии. Форумная кампания» сообщили, что общая сумма грантов составила 650 тыс. рублей.

Директор МБУ «Молодежный центр «Доверие» Андрей Семенов презентовал акселератор социальных проектов «Вверх». Идея заключается в создании некоммерческого сектора, который поможет выстроить диалог между общественниками, предпринимателями и властью. Проект победил в своем направлении «Лига труда», на его реализацию Андрей Смирнов получил 300 тыс. рублей.  

Создатель бизнеса «Чудо куры» Анна Дерюшева выиграла грант на сумму 200 тыс. рублей. Эти деньги пойдут на развитие сети общепита.

Руководитель МО «Арт-Резиденция» Иван Личидов представил проект документальной лаборатории «Герой с РАЙОНА». Идея заключается в создании блиц-школы по трендам современной документалистики.

«В дальнейшем презентация в формате мультимедийного спектакля, фильма и большой статьи о процессах работы», – рассказал Личидов.

Создатель получил на продвижение проекта 150 тыс. рублей.

12:13, 06 августа, 2018
Дарья Снидкова
246
0
#социальные проекты\n#Ижевск\n#общепит\n#Удмуртия\n#проекты\n#проект\n#гранты\n#победители

 

 

 


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