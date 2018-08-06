Проигрыш ижевских футболистов, истребители на Курилах и акула-людоед в Египте: что произошло минувшей ночью

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«Зенит» не в зените:

Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» уступил команде «Лада-Тольятти» на выездном матче. Об этом сообщается в официальной группе команды «ВКонтакте».

Матч проходил в рамках Олимп-первенства Российской Федерации и среди команд ПФЛ и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Оба раза в ворота ижевских футболистов забил Дмитрий Маскаев.

Напомним, что 7 августа «Зенит-Ижевск» примет у себя «Нефтехимик» из Нижнекамска в 1/64 финала Кубка России.

Истребители на Курилах:

В аэропорту Ясный на курильском острове Итуруп на опытно-боевое дежурство на прошлой неделе заступили экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35С. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Япония заявила протест России в связи с сообщениями о размещении истребителей на южных Курилах, заявил в понедельник, 6 августа, на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

По его словам, протест против этого был направлен 3 августа в МИД РФ через посольство Японии в Москве.