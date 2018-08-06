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Проигрыш ижевских футболистов, истребители на Курилах и акула-людоед в Египте: что произошло минувшей ночью

08:05, 06 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
08:05, 06 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Египет\n#акула\n#Курилы\n#Зенит Ижевск
Фото: twitter.com/mod_russia (Минобороны РФ)
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Обзор событий, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Начало новой рабочей недели «Сусанин» встречает традиционным утренним обзором новостей.

 
«Зенит» не в зените:

Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» уступил команде «Лада-Тольятти» на выездном матче. Об этом сообщается в официальной группе команды «ВКонтакте».

Матч проходил в рамках Олимп-первенства Российской Федерации и среди команд ПФЛ и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Оба раза в ворота ижевских футболистов забил Дмитрий Маскаев.

Напомним, что 7 августа «Зенит-Ижевск» примет у себя «Нефтехимик» из Нижнекамска в 1/64 финала Кубка России.

 

Истребители на Курилах:

В аэропорту Ясный на курильском острове Итуруп на опытно-боевое дежурство на прошлой неделе заступили экипажи многоцелевых российских истребителей Су-35С. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Япония заявила протест России в связи с сообщениями о размещении истребителей на южных Курилах, заявил в понедельник, 6 августа, на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

По его словам, протест против этого был направлен 3 августа в МИД РФ через посольство Японии в Москве.

Напомним, что Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, однако позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
 
 
«Не ходите... в Африку гулять»:

Турист из Чехии был убит акулой на популярном египетском курорте Марса-Алам. Информацию об этом передаёт РИА Новости.

Отмечается, что турист был убит в 20 километрах от берега во время погружения с аквалангом. Останки мужчины были обнаружены на пляже курортного города.

Сообщается, что мужчина отдыхал в Марса-Алам вместе со своей женой и ребёнком. Местные власти создали специальную группу по расследованию инцидента.

Отмечается, что последний случай смерти туристов от акулы в Египте произошел в 2015 году, когда животное убило туристку из Германии.

08:05, 06 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
1161
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Египет\n#акула\n#Курилы\n#Зенит Ижевск

 

 

 


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