Автомобиль сбил пожилого мужчину в Завьяловском районе Удмуртии

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Кабаниха. Удмуртия. В Завьяловском районе вблизи деревни Кабаниха автомобиль сбил пешехода. Наезд произошел утром, 4 августа, на пешеходном переходе, сообщил «Сусанину» начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Мужчину 1952 года рождения с переломами госпитализировали. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.