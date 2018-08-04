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Автомобиль сбил пожилого мужчину в Завьяловском районе Удмуртии

11:00, 04 августа, 2018
Анна Торхова
11:00, 04 августа, 2018
Анна Торхова
475
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#Завьялово
Фото: vk.com/udmurtiya18rus
475
0

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Кабаниха. Удмуртия. В Завьяловском районе вблизи деревни Кабаниха автомобиль сбил пешехода. Наезд произошел утром, 4 августа, на пешеходном переходе, сообщил «Сусанину» начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Мужчину 1952 года рождения с переломами госпитализировали. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

 

 

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

11:00, 04 августа, 2018
Анна Торхова
475
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#Завьялово

 

 

 


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