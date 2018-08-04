Автомобиль сбил пожилого мужчину в Завьяловском районе Удмуртии

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Кабаниха. Удмуртия. В Завьяловском районе вблизи деревни Кабаниха автомобиль сбил пешехода. Наезд произошел утром, 4 августа, на пешеходном переходе, сообщил «Сусанину» начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.
Мужчину 1952 года рождения с переломами госпитализировали. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года