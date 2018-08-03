Удмуртия в минуту: главные новости недели

Обзор самых интересных новостей минувшей рабочей недели.

Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей минувших пяти дней.

Задержали нападавших:

В понедельник, 30 июня, стало известно, что в Ижевске задержали трех мужчин, напавших на офис «Быстробанка». Кроме того, они ограбили автосалон на улице Орджоникидзе. Злоумышленников взяли под стражу по решению суда.

Награда для следователя:

Во вторник «Сусанин» сообщил, что следователя, который вел дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, наградят. Роман Мухачев получит медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Напомним, Соловьева обвинили в получении взяток.

Под брендом «ИЖ»:

В среду, 1 августа, «Ростех» рассказал, что мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в свободную продажу под брендом «ИЖ». Эта марка известна с советских времен, сейчас она принадлежит концерну «Калашников».

Условный срок:

Главной новостью четверга в Удмуртии стал приговор бывшему главе администрации Воткинского района. Владимир Макаров отделался условным сроком. Напомним, чиновник продал своим близким родственникам первый этаж дома, который принадлежал муниципальному образованию.

Готовь сани летом:

В пятницу, 3 августа, в Ижевске начали подготовку к празднованию Нового года. Власти Удмуртской Республики учли единственное пожелание жителей: чтобы было «не так, как в прошлом году». Тогда горожан возмутил «Сказбург» на Центральной площади.