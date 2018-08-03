Загоревшийся в Удмуртии автомобиль, Роскомнадзор против фастфуда и опасность мытья рук: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Пятницу, 3 августа, начинаем с обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Готовность к зиме:

Ижевск готов к зиме на 60%. Об этом сообщает пресс-служба столицы региона.

Жилой фонд специалисты успели подготовить на 58%. Завершить работу планируется к 1 сентября.

«Если все управляющие компании свои многоквартирные дома своевременно подготовят к подаче тепла, то Ижевск впервые в своей истории может войти в отопительный период за 1-2 дня», - сообщил Анатолий Шпаков, заместитель главного инженера ООО «Удмуртские коммунальные системы».

Напоним, в городе до сих пор ведутся гидравлические испытания, проходит опрессовка сетей. Завершить работы планируется к 25 августа, чтобы к осени благоустроить места раскопок.

Пожар:

Автомобиль загорелся в поселке Виняшур-Бия в Селтинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

На место происшествия пришлось выехать спасателям. Однако пламя успело уничтожить машину. Причины случившегося выясняются.

Ужесточение экзамена:

МВД разработало законопроект, согласно которому экзамен на получение водительских прав станет сложнее. Планируется объединенить «Город» и «Площадку» в одну общую практическую часть, пишет Взгляд.

Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что теперь экзамен станет строже, а процесс сдачи экзамена может занять «не один день и не один месяц».

Новый законопроект в числе прочего предусматривает отмену запрета на езду по автомагистралям. Также в МВД предложили фиксировать теоретическую часть экзамена на аудио- и видеотехнику.

В ведомстве считают, что изменения помогут улучшить подготовку водителей и сократить количество аварий на дорогах.

Проверка сети ресторанов:

В 2019 году Роскомнадзор проведет проверку сети ресторанов быстрого питания Burger King («Бургер кинг»). Связано жто с недавним скандалом со сборами персональных данных российских пользователей, пишет РенТВ.

Напомним, что ранее в соцсетях появилась информация о том, что мобильное предложение Burger King записывает видео с экранов своих российских пользователей. Таким образом, в распоряжении компании могли оказаться личные данные пользователей. В ответ на запрос Роскомнадзора в компанию по факту появления данных сообщений, в сети заверили, что компания не собирает данные пользователей, а транзакции в приложении защищены.

Любовь к мытью рук:

Австралийские учёные выяснили, что некоторые штаммы патогенных бактерий стали устойчивы к дезинфицирующим средствам, содержащим спирт. Об этом пишет Life.

Исследователи полагают, что к этому привело широкое использование дозаторов с антибактериальным гелем в больницах. Ранее было доказано, что дезинфекция рук способствует остановке распространения золотистого стафилококка, который обладает повышенной устойчивостью к лекарствам.

Тем не менее использование спиртосодержащих дезинфекторов привело к увеличению количества других вредных микроорганизмов — ванкомицин-резистентных энтерококков. Данные бактерии могут вызвать сепсис.