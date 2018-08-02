Удмуртия в минуту: защита лесов от пожара и благоустройство Центральной площади

Обзор самых интересных новостей среды.

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 2 августа, стало известно, что в лесах Удмуртии продлят особый противопожарный режим. До двадцатого сентября жителям запрещено разводить там костры. Законом предусмотрены штрафы за нарушение этого требования.

Сроки ремонта:

Работы по благоустройству Центральной площади в Ижевске начнутся в конце августа. Власти уже получили положительное заключение экспертизы. В скором времени с подрядчиком должны заключить контракт.

Условный срок:

В Удмуртии вынесли приговор бывшему главе администрации Воткинского района. Владимир Макаров отделался условным сроком. Напомним, чиновник продал своим близким родственникам первый этаж дома, который принадлежал муниципальному образованию.

Полицейская погоня:

Погоню за угнавшим авто мужчиной устроили полицейские в Ижевске. Злоумышленник не подчинился требованиям стражей порядка и бросился наутек. Однако вскоре оставил машину. Выяснилось, что злоумышленник был пьян.

На своём льду:

Хоккейный клуб «Ижсталь» начнет сезон в ледовом дворце столицы Удмуртии. Подготовка объекта к реконструкции будет идти параллельно с играми чемпионата ВХЛ. До заливки льда осталось только нанести логотипы.