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Удмуртия в минуту: защита лесов от пожара и благоустройство Центральной площади

18:00, 02 августа, 2018
18:00, 02 августа, 2018
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#спорт\n#благоустройство\n#авто\n#безопасность\n#Ижевск\n#Воткинск\n#лес\n#видео\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей среды.

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 2 августа, стало известно, что в лесах Удмуртии продлят особый противопожарный режим. До двадцатого сентября жителям запрещено разводить там костры. Законом предусмотрены штрафы за нарушение этого требования.

Удмуртия в минуту: защита лесов от пожара и благоустройство Центральной площади

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Сроки ремонта:

Работы по благоустройству Центральной площади в Ижевске начнутся в конце августа. Власти уже получили положительное заключение экспертизы. В скором времени с подрядчиком должны заключить контракт.

Условный срок:

В Удмуртии вынесли приговор бывшему главе администрации Воткинского района. Владимир Макаров отделался условным сроком. Напомним, чиновник продал своим близким родственникам первый этаж дома, который принадлежал муниципальному образованию.

Полицейская погоня:

Погоню за угнавшим авто мужчиной устроили полицейские в Ижевске. Злоумышленник не подчинился требованиям стражей порядка и бросился наутек. Однако вскоре оставил машину. Выяснилось, что злоумышленник был пьян.

На своём льду:

Хоккейный клуб «Ижсталь» начнет сезон в ледовом дворце столицы Удмуртии. Подготовка объекта к реконструкции будет идти параллельно с играми чемпионата ВХЛ. До заливки льда осталось только нанести логотипы.

18:00, 02 августа, 2018
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#спорт\n#благоустройство\n#авто\n#безопасность\n#Ижевск\n#Воткинск\n#лес\n#видео\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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