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Сбитый в Сарапуле пешеход, сменившие сборную биатлонистки и поисковик с цензурой от Google: что произошло минувшей ночью

08:05, 02 августа, 2018
08:05, 02 августа, 2018
487
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#спорт\n#интернет\n#Ижевск\n#Сарапул\n#животные\n#биатлон\n#видео\n#Удмуртия\n#Австрия\n#праздники\n#происшествие\n#Картина дня
Фото: pxhere.com
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро четверга, Удмуртия! Утро 2 августа, по традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» начинают с традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

ДТП:

Пешехода сбили в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Авария произошла вечером накануне, 1 августа. Подробности ДТП в настоящее время устанавливаются.

День ВДВ:

Сегодня в Удмуртии отметят День воздушно-десантных войск. В Ижевскепраздник начнется в 10:00 в Сквере Победы с торжественного митинга и возложения гирлянды и цветов, сообщает пресс-служба городских властей.

В 11:00 стартует мероприятие у памятника воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах у Дворца детского (юношеского) творчества. Затем состоится шествие колонны ветеранов воздушно-десантных войск, военнослужащих, воспитанников военно-патриотических объединений до монумента «Навеки с Россией». Массовые гуляния развернутс и на фан-зоне в парке Кирова.

Автолюбителей предупреждают: с 12:00 до 12:30 будет ограничено движение по улице Максима Горького на участке от улицы Кирова до улицы Бородина.

Смена сборных:

Три российские биатлонистки будут выступать за сборную Украины. Как пишет RT, россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко проходят процесс натурализации.

«Эти три девочки были приглашены белорусской федерацией. Они уволились в Москве, прошли сборы с белорусской командой, но что-то там не получилось, и они позвонили мне. Родители у девочек украинцы, документы по получению гражданства сейчас находятся в стадии оформления. Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают, особенно учитывая, что в этой возрастной группе испытываем определённый кадровый дефицит», — приводит пресс-служба Федерации биатлона Украины слова главы организации Владимира Брынзака.

Ботиночки для служебных собак:

Полицейских овчарок в Вене решили спасти от жары и выдали специальную обувь. Ботиночки не позволят лапам соприкасаться с раскаленным асфальтом. Кроме того, эта обувь будет полезна для работы на пожарах и защиты от острых предметов на земле, сообщает Лента.

Пресс-секретарь городского полицейского управления Микаэла Россман заявила, что горячая поверхность может представлять серьезную угрозу и привести к травмам собак, которые вынуждены долгое время ходить по улице. Обычно лапы животных приспособлены к высоким температурам, однако установившаяся в Вене тридцатиградусная жара прогревает асфальт до пятидесяти градусов, и это приводит к ожогам лап.

Цензура:

Поисковик с жесткой цензурой разрабатывает Google. Как пиешт ВладТайм, для этого одна из крупнейших американских корпораций планирует составить ряд специальных алгоритмов на основе машинного обучения и искусственного интеллекта.

Новый поисковик с цензурой, разрабатываемый Google, предназначается, прежде всего, для аудитории из Китая. В настоящее время имеются две версии «модернизированной» поисковой системы. Одна из них предназначается для персональных компьютеров, а другая для операционной системы Android.

08:05, 02 августа, 2018
487
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#спорт\n#интернет\n#Ижевск\n#Сарапул\n#животные\n#биатлон\n#видео\n#Удмуртия\n#Австрия\n#праздники\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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