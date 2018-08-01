Обзор самых интересных новостей среды.

Ижевск. Удмуртия. Главной новостью среды, 1 августа, стало появление у хоккейного клуба «Ижсталь» главного тренера. Должность занял Игорь Кропотин. По его словам, он принял нелегкое решение, так как переживает за развитие хоккея в Удмуртии. Наставник также уточнил, что долго думал над этим предложением.

Удмуртия в минуту: новый тренер "Ижстали" и птичий грипп Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Горячий источник:

В Ижевске горячий фонтан забил на улице 50 лет ВЛКСМ. На аварию пожаловались местные жители. Спустя два дня коммунальщики приступили к ремонтным работам. После этого разрытый участок благоустроят.

Птичий грипп:

В двух районах Удмуртии выявили птичий грипп. Первое сообщение о падеже кур появилось в понедельник, 30 июля. Позже было зарегистрировано еще три случая. Выяснилось, что кур фермеры купили у одного предпринимателя из Чувашии.

Злодей в маске:

Житель Удмуртии напал на три микрофинансовые организации Ижевска. Мужчина прятал лицо под медицинской маской и угрожал сотрудникам пистолетом. Полиция нашла преступника через час после последнего ограбления.

Доверчивый город:

Ижевск вошел в рейтинг самых доверчивых городов. Специалисты провели соцопрос в разных населенных пунктах и выяснили, кого чаще всего обманывают мошенники. Столица Удмуртии оказалась на 29 месте.