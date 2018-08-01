Ижевск оказался на 29 месте в рейтинге «самых доверчивых городов России»

Всего эксперты опросили жителей 30 городов страны.

Ижевск. Удмуртия. Столица Удмуртской Республики оказалась на 29 месте в рейтинге самых доверчивых городов. Результаты соцопроса опубликовало маркетинговое агентство «Zоом маrкет».

Эксперты составили рейтинг самых доверчивых городов России по результатам опроса 4,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 36 лет. Опрос проводился по методу личных интервью в 30 городах России. Цель опроса - выяснить, как часто россияне становились жертвами или потенциальными жертвами мошенников по средствам цифровых технологий за последние три года.

Оказалось, что чаще всего жертвами мошенников становились жители Москвы, Якутска и Екатеринбурге. Ижевск оказался на 29-й строчке рейтинга из 30. Ещё более недоверчивые люди живут только в Тюмени.