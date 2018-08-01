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Поиск очевидцев ДТП в Ижевске, рейтинг самых доверчивых городов и смертельная жара: что произошло минувшей ночью

08:17, 01 августа, 2018
08:17, 01 августа, 2018
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#образование\n#наука\n#общество\n#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#школа\n#мошенники\n#происшествие\n#Картина дня
Фото: pxhere.com
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! За окном – среда, 1 августа. Корреспонеденты информагентства «Сусанин» встречают последний месяц лета чашкой ароматного чая и традиционным рассказом о том, о чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Да будет свет:

На территориях четырех ижевских школ стало светлее. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Специалисты провели монтаж наружного освещения у школ №55, 72, 8 и 50. На территориях образовательных учреждений установили 64 опоры и 68 светильников, проложили около 2 км линий электроснабжения.

Всего на освещение четырех школ было направлено более 1,3 млн рублей.

Поиск очевидцев:

В Ижевске разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло 24 июня. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД  России по Удмуртской Республике.

В тот день около 18:06 напротив дома №275 по улице Карла Маркса столкнулись «Фольксваген Поло» и «Митсубиси Аутлендер». В результате аварии травмы получил пассажир первой иномарки.

«Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия убедительная просьба позвонить в следственный отдел по расследованию ДТП по телефонам 416-085, 89501710950, либо по телефонам дежурной части ГИБДД: 415-700, 415-701», - говорится в соообщении.

Доверчивый рейтинг:

Эксперты опубликовали рейтинг самых доверчивых городов России. Как пишет портал Ваш Город, специалисты агентства Zоом маrкет организовали опрос среди 4,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 36 лет.

Чаще всего жертвами мошенников с помощью цифровых технологий за последние три года становились в Москве, Якутске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В Новосибирск в этом рейтинге занял 18 место, а кузбасские города не вошли в «чёрный» список.

В общей сложности более 24% россиян становились жертвами или потенциальными жертвами мошенников. Чаще всего доверчивых россиян «разводили» в социальных сетях, по СМС и через доски бесплатных объявлений.

Изменение системы:

Пятибалльная система оценок в российских школах может уйти в прошлое. Как пишет РенТВ, специалисты планируют ввести многобалльную систему.

Такое решение может быть принято из-за формата ЕГЭ, который не подразумевает таких жестких рамок.

«В школе на самом деле сейчас четырехбалльная система — кол никому не ставят. При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы»,- отметил руководитель центра мониторинга качества образования Виктор Болотов.

Однако, как отметили специалисты,  для перехода к многобалльной системе оценок нужно повышение квалификации учителей, которые должны оценивать компетенции ученика, а не просто ставить оценки.

Смертельная жара:

К 2080 году число погибших от жары в тропических и субтропических регионах увеличится почти в пять раз. Как пишет ФАН, об этом предупредили специалисты из австралийского Университета Монаша в Мельбурне.

Сообщается, что эксперты разработали компьютерную модель ситуации, в которой было учтено предполагаемое количество выбросов парниковых газов в атмосферу, плотность населения в различных странах, а также способность человека к адаптации к климатическим условиям.

Согласно прогнозу, более чем в четыре раза вырастет смертность от жары в Австралии. Также число жертв существенно увеличится в Индии, Греции, Японии и Канаде. 

08:17, 01 августа, 2018
569
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#образование\n#наука\n#общество\n#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#школа\n#мошенники\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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