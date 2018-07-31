Застрявший на трамвайных путях в Ижевске автомобиль, сгоревший под Калининградом приют и защита режиссера «Стражей галактики»: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Последний день июля начинаем с чашки кофе и традиционного обзора новостей.

Мусору – бой:

Власти Ижевска призвали жителей фиксировать факты незаконных свалок мусора. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«Нам нужно не только заниматься ликвидацией стихийных свалок, а приучать жителей не мусорить, обучать их культуре обращения с отходами. К этой работе необходимо привлечь общественность, волонтеров, неравнодушных жителей, чтобы они фиксировали не только места появления несанкционированных свалок, но и сами факты складирования мусора», - сказал исполняющий полномочия главы города Сергей Задорожный.

Фотографии и видео, где зафиксированы случаи складирования мусора частными лицами, а также вывоза мусора в несанкционированные места на автомобилях, можно размещать в группе «Благоустройство города Ижевска» в социальной сети Вконтакте.

Не трамвай:

Легковой автомобиль застрял на трамвайных путях в Ижевске. Инцидент произошел на улице Магистральной вечером накануне, 30 июля.

Фото автомобиля опубликовали в группе ИГГС в соцсети Вконтакте.

Один из пассажиров авто рассказал, что водителю пришлось пойти на такие оригинальные меры, уходя от столкновения с подрезавшим его автолюбителем.

«У нас водитель сделал всё что смог», - отметил Иван Мерзляков.

Дамские сумки:

В Министерстве транспорта России предложили не взвешивать портфели и женские сумки перед посадкой в самолет. Проект о внесении изменений в Федеральные авиационные правила опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет Взгляд.

«При регистрации и/или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь, за исключением дамской сумки, портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка на время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей», – говорится в документе.

Сейчас при посадке пассажиры должны взвешивать портфели, сумки, детские коляски, костыли и любую другую ручную кладь. После вступления в силу новых правил провоза ручной клади рюкзаки и детские коляски или люльки по-прежнему останутся в списке вещей, обязательных для взвешивания.

Сгорел приют:

Приют для бездомных животных «Ковчег» сгорел под Калининградом. В результате несколько тяжелобольных собак и котов погибли, пишет РГ.

Одноэтажное здание довоенной постройки пострадало от огня очень сильно, и сейчас приют зовет на помощь волонтеров с лопатами - необходимо разобрать завалы и захоронить трупы погибших животных. Причиной возгорания владельцы «Ковчега» считают поджог.

Приют уже несколько лет существует в Гурьевском районе Калининграда на территории частного дома на пожертвования добровольцев. Его направление - передержка, лечение животных, социализация, поиск хозяев. Здесь постоянно проживало около пятидесяти собак.

Под защитой «Стражей галактики»:

Актеры фильма «Стражи галактики» выступили в поддержку уволенного режиссера Джеймса Ганна. Как пише Эхо Москвы, компания «Уолт Дисней» прекратила сотрудничество с Ганном из-за его записей в «Твиттере» 10-летней давности.

Режиссер шутил на темы педофилии, Холокоста, сексуального насилия и СПИДа. Петицию за возвращение Ганна, который должен был снимать третью часть «Стражей Галактики», подписали в интернете более 300 тыс. человек.

А теперь за Ганна вступились и «Стражи галактики». Исполнитель одной из главных ролей Крис Пратт опубликовал на своей странице в «Инстаграме» открытое письмо. Его подписали также Брэдли Купер, Зои Салдана, Вин Дизель, Дейв Батиста и другие члены актерского состава.