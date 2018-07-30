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Удмуртия в минуту: спасение ребенка и ДТП с артистами

18:05, 30 июля, 2018
18:05, 30 июля, 2018
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#спорт\n#МЧС\n#дороги\n#ДТП\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#взрыв\n#авария\n#митинг\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#смерть\n#происшествие
Фото: ИА "Сусанин"
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Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. «Сусанин» подводит информационные итоги дня. По традиции журналисты подготовили обзор, в котором говорится о самых важных и интересных событиях региона.

Удмуртия в минуту: спасение ребенка и ДТП с артистами

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Последствия ДТП:

В Ижевск вернулись 12 участников ансамбля «Танок», которые попалив в ДТП в Подмосковье. Еще 7 человек выедут в столицу Удмуртии в понедельник, 30 июля. Об этом рассказал министр культуры и туризма Владимир Соловьев. Автобус с артистами перевернулся в субботу 28 июля.

Спасение ребенка:

В Ижевске наградят мужчину, спасшего ребенка при взрыве газа на Удмуртской. Олег Вдовин вынес мальчика из поврежденной квартиры. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. С просьбой наградить героя к спасателям обратилась мать подростка.

Смерть на водах:

В Удмуртии за три дня утонули четыре человека. Две трагедии произошли на Каме. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в поисково-спасательной службе Удмуртии.

Временное ограничение:

В Удмуртии 4 апреля временно закроют движение на дороге Сарапул – Воткинск. Речь идет об участке в районе национального парка Нечкинский. Проезд будет ограничен с семи до десяти утра.

Отмена митинга:

Болельщики хоккейного клуба «Ижсталь» отменили митинг после встречи с властями Удмуртии. Поклонников команды волновало финансовое положение коллектива, а также перспективы «сталеваров» на следующий сезон.

18:05, 30 июля, 2018
83
0
#спорт\n#МЧС\n#дороги\n#ДТП\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#взрыв\n#авария\n#митинг\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#смерть\n#происшествие

 

 

 


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