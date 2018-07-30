Удмуртия в минуту: спасение ребенка и ДТП с артистами

Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. «Сусанин» подводит информационные итоги дня. По традиции журналисты подготовили обзор, в котором говорится о самых важных и интересных событиях региона.

Последствия ДТП:

В Ижевск вернулись 12 участников ансамбля «Танок», которые попалив в ДТП в Подмосковье. Еще 7 человек выедут в столицу Удмуртии в понедельник, 30 июля. Об этом рассказал министр культуры и туризма Владимир Соловьев. Автобус с артистами перевернулся в субботу 28 июля.

Спасение ребенка:

В Ижевске наградят мужчину, спасшего ребенка при взрыве газа на Удмуртской. Олег Вдовин вынес мальчика из поврежденной квартиры. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. С просьбой наградить героя к спасателям обратилась мать подростка.

Смерть на водах:

В Удмуртии за три дня утонули четыре человека. Две трагедии произошли на Каме. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в поисково-спасательной службе Удмуртии.

Временное ограничение:

В Удмуртии 4 апреля временно закроют движение на дороге Сарапул – Воткинск. Речь идет об участке в районе национального парка Нечкинский. Проезд будет ограничен с семи до десяти утра.

Отмена митинга:

Болельщики хоккейного клуба «Ижсталь» отменили митинг после встречи с властями Удмуртии. Поклонников команды волновало финансовое положение коллектива, а также перспективы «сталеваров» на следующий сезон.