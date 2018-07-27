Обзор самых интересных новостей минувших пяти дней.

Ижевск. Удмуртия. Еще одна летняя рабочая неделя завершилась в Удмуртии. В преддверии выходных корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей минувших пяти дней.

Удмуртия в минуту: главные новости недели Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Недовольство:

В понедельник, 23 июля, глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал региональное министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Причиной стали проблемы при реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Улыбнулась удача:

Во вторник стало известно, что житель Сарапула выиграл 3 млн рублей в лотерею. Это не первый крупный выигрыш в республике. С начала года удача улыбнулась 14 жителям.

Возвращение:

В среду Юрий Тюрин заявил, что примет участие в довыборах в городскую думу Ижевска. Бывший глава города считает, что его опыт и знания помогут решить проблемы жителей столицы. Довыборы пройдут 9 сентября.

Подросток vs трамвай:

В четверг жители Ижевска опубликовали видео, в котором подросток ложится на рельсы перед движущемся трамваем. Мальчика с дороги оттащили его друзья. В настоящее время в произошедшем разбирается полиция.

Boeing и Airbus:

Главной новостью пятницы стало сообщение о том, что аэропорт Ижевска готовится к приему самолетов нового типа. Речь идет о «Боинг-737» и Airbus А320. Напомним, при прежнем руководстве ижевская авиакомпания заявляла о невозможности принимать такие воздушные суда.