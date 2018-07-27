Диалог с болельщиками «Ижстали», недоверчивые россияне и пожары в Греции: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о новостях, которые вы могли пропустить.

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» по традиции начинает день с утренней рубрики. В ней мы рассказываем об интересных событиях, которые вы могли пропустить.

Встреча с болельщиками:

Власти Удмуртии и руководство хоккейного клуба «Ижсталь» встретились с болельщиками. На мероприятии обсудили большое количество вопросов, связанных с коллективом, который до сих пор не приступил к сборам.

Так, по словам первого вице-премьера Удмуртии Александра Свинина, клуб в этом сезоне будут выступать в Высшей хоккейной лиге, а нового тренера представят в ближайшие несколько дней. Сборы команда начнет после представления наставника.

«Реконструкция арены начнётся в первом квартале 2019 года за счёт частных средств», - сообщил первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин у себя на странице в фейсбуке.

Также Свинин уточнил, что власти вместе с болельщиками намерены планировать празднование 60-летия «Ижстали» в ноябре этого года.

Недоверчивые россияне:

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян, согласно которому 57% опрошенных не верят в то, что астронавт Нил Армстронг в 1969 году стал первым человеком в мире, осуществившим высадку на поверхность Луны. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Более половины россиян (57%) утверждают, что никакой высадки людей на Луну не было, в 1969 году правительство США фальсифицировало документальные материалы экспедиции на Луну. Чаще остальных этого мнения придерживаются люди со средним образованием (65%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 24% респондентов убеждены в том, что астронавты действительно высадились на Луну, а 19% участников опроса затруднились ответить на вопрос. Исследование, в котором приняли участие две тысячи респондентов старше 18 лет, проводилось 29—30 мая 2018 года.

Пожары в Греции:

Власти Греции сообщили возможную причину пожаров, в результате которых в районе Афин погибло более 80 человек. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Associated Press причиной мог стать преднамеренный поджог.

Министр по делам правопорядка и защиты граждан Никос Тоскас заявил, что анализ спутниковых снимков и осмотр на месте позволяет предположить, что пожар, начавшийся за короткий период времени сразу в нескольких местах, мог быть результатом преступного умысла.

«Имеются серьезные признаки преступной деятельности, проводится расследование», - цитирует Тоскаса AP, отказавшись раскрывать детали.

В результате пожаров, вспыхнувших к востоку от Афин в начале недели, погибло 82 человека, порядка 180 получили ранения. Экстренные службы продолжают поисково-спасательные операции на суше и на воде.