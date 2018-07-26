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Удмуртия в минуту: благоустройство набережной в Ижевске и подросток на рельсах

18:00, 26 июля, 2018
18:00, 26 июля, 2018
158
0
#дети\n#благоустройство\n#коррупция\n#промышленность\n#общество\n#Ижевск\n#Можга\n#Ижавто\n#видео\n#Удмуртия\n#Картина дня
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Традиционный обзор самых интересных новостей от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочий четверг, 26 июля, завершился в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о самых интересных новостях дня.

Удмуртия в минуту: благоустройство набережной в Ижевске и подросток на рельсах

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Благоустройство:

Власти Удмуртии представили проект благоустройства северной части набережной Ижевского пруда. На его реализацию потребуется порядка 1,2 млрд рублей. Если средства удастся найти, работы начнутся уже в следующем году.

Компенсация убытков:

Японский автопроизводитель «Ниссан» компенсировал АвтоВАЗу убытки из-за приостановки производства «Сентры». Они составили почти 1,9 млрд рублей. Напомним, производство приостановили из-за падения спроса на машины C-класса в России.

Подросток vs трамвай:

В Ижевске подросток лег на рельсы перед движущемся трамваем. Видео происшествия очевидцы выложили в соцсети. Инцидент произошел рядом с остановкой «Центральный универмаг». Мальчика с дороги оттащили его друзья.

Поймали на взятке:

В Кизнере директора техникума подозревают в получении взяток. Следователи считают, что мужчина за вознаграждение разрешал проводить в столовой образовательного учреждения свадьбы.

Планы на ремонт:

В Можге начали выбирать дороги для ремонта в 2019 году. Работы проведут в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». На ремонт могут выделить порядка 50 млн рублей.

18:00, 26 июля, 2018
158
0
#дети\n#благоустройство\n#коррупция\n#промышленность\n#общество\n#Ижевск\n#Можга\n#Ижавто\n#видео\n#Удмуртия\n#Картина дня

 

 

 


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