Дороги в Камбарке, переход Головина и Крымская декларация: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о новостях, которые вы могли пропустить.

Ижевск. Удмуртия. Информагентство «Сусанин» по традиции начинает день с рубрики, в которой рассказывает об интересных событиях, произошедших в Удмуртии, России и мире, которые вы могли пропустить.

Дороги в Камбарке:

Прокуратурой Камбарского района установила, что в Камбарке содержание дорог не соответствует требованиям безопасности дорожного движения. Так, по нескольким улицам города имеются выбоины в асфальте, что является нарушением ГОСТа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По итогам проверки прокурором района в суд направлены 9 исков к администрации муниципального образования. Районным судом заявления рассмотрены, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

«В соответствии с решениями суда дороги в Камбарке должны быть приведены в надлежащее состояние в срок до 31 августа 2018 года», - говорится в сообщении.

Переход Головина:

Полузащитник сборной России и московского Александр Головин станет игроком «Монако». Об этом со ссылкой на «СЭ» сообщил Интерфакс. С таким заявлением выступил вице-президент команды Вадим Васильев.

По его словам, «Монако» и ЦСКА сегодня во второй половине дня окончательно договорились по трансферу Головина. Соглашение будет подписано сроком на пять лет.

«На мой взгляд, Александр обязательно будет играть в любом из ведущих клубов мира. Но ему потребуется еще некоторое время, переходный этап. Таким трамплином может стать для Головина как раз «Монако», - сказал Васильев.

Он также подчеркнул, что на футболиста претендовали английский «Челси» и итальянский «Ювентус».

Сумма трансфера составила около 30 миллионов евро. Кроме того, ЦСКА получит определенный процент от последующей продажи игрока из «Монако».

Головин родился в городе Калтан Кемеровской области. Является воспитанником местной ДЮСШ. В ЦСКА пришел в 2012 году, в 2014 году дебютировал в основном составе.

Крымская декларация:

Госдепартамент США выпустил Крымскую декларацию, в которой говорится, что Штаты не признают Крым частью России. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

«Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 (года. — RT), США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву», — говорится в декларации, подписанной госсекретарём Майком Помпео.

В документе также отмечается, что США призывают Россию «уважать принципы, приверженность которым она на протяжении долгого времени декларировала, и прекратить оккупацию Крыма».

В июне, как писали СМИ, американский президент Дональд Трамп в разговоре с лидерами стран «Большой семёрки» назвал Крым российским. Он аргументировал это тем, что на полуострове живут русскоязычные люди.