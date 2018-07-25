Авария в Ижевске, голодающие горняки и предложение Трампа: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Рабочий день ИА «Сусанин» по традиции начинает с рубрики, в которой рассказывает о событиях, произошедших минувшей ночью.

Авария в Ижевске:

В столице Удмуртской Республики произошла авария с участием сразу трех автомобилей. ДТП случилось неподалеку от Южного кладбища. По сообщениям очевидцев, все участники инцидента остались живы. Сильные повреждения получили автомобили, среди которых отечественная легковушка и BMW. Авария произошла около 23:00 по местному времени, сообщили в группе ИГГС Вконтакте.

Голодающие горняки:

Количество горняков голодающих горняков предприятия «Дарасунский рудник» (Забайкальский край) увеличилось до 63. На такие шаги сотрудники пошли из-за невыплаты заработной платы, сообщает Интерфакс со ссылкой на экстренные службы региона.

«Рабочие продолжают голодовку - всего 63 человека, водой и спальными принадлежностями они обеспечены, ночуют в административном здании предприятия», - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе прокуратуры сказали о принятии дополнительных мер по взысканию зарплаты.

«В связи с возникновением задолженности за последние два месяца 16 июля 2018 года генеральному директору ООО "Дарасунский рудник" внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое 20 июля 2018 года рассмотрено, требования прокурора признаны обоснованными, однако фактически нарушения не устранены в связи с отсутствием денежных средств», - говорится в сообщении.

На 24 июля 2018 года долги по заработной плате за май-июнь 2018 года перед работниками составляли около 32 млн рублей. Также в интересах 33 работников в суд направлены заявления о вынесении судебного приказа о взыскании начисленной, но не выплаченной работникам заработной платы на общую сумму более 2,3 млн. рублей.

Предложение Трампа:

Американский лидер Дональд Трамп предложил Европейскому союзу взаимный отказ от «всех пошлин, барьеров и субсидий» для обеспечения «справедливой торговли». Об этом сообщает RT со ссылкой на Twitter президента США.

«Европейский союз завтра приедет в Вашингтон, чтобы обсудить сделку по торговле. У меня есть идея для них. И США, и ЕС отменяют все пошлины, барьеры и субсидии! Это, наконец, будет называться свободным рынком и справедливой торговлей», — заявил американский лидер.

Он выразил надежду на то, что ЕС «это сделает». По словам Трампа, США к этому готовы, а ЕС — нет.