Воздушные штрафы, встреча Путина с Трампом и лесные пожары в Афинах: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о событиях, которые вы могли пропустить.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции начинают день с подборки интересных новостей, которые вы могли пропустить.

Беспилотники на страже:

Госавтоинспекция МВД Удмуртии начинает работу с беспилотными летательными аппаратами на загородных трассах республики. На аппараты установят камеры с дополнительным оборудованием, которое позволяет удерживать цель в центре экрана, следить за ней, и двигать аппарат вслед за нарушителем. Дальность полета аппарата – 70 километров, время беспрерывной работы без заряда батареи – четыре часа.

«Основная задача - видеофиксация нарушений правил дорожного движения и отслеживание нарушителей в реальном времени», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас задача беспилотников – фиксация нарушений правил обгона, поскольку дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по этой причине, характеризуются крайне высокой тяжестью последствий.

Всего в Удмуртии будет работать 10 таких аппаратов. Все они принадлежат партнерской организации, которая занимается производством и эксплуатацией подобного оборудования.

«За счет средств федерального либо муниципального бюджета ни один аппарат приобретен не был, на балансе ни в ГИБДД, ни в МВД не состоят», - уточнили в Госавтоинспекции.

На данный момент сотрудниками уже было выявлено 12 нарушений правил обгона при помощи новой аппаратуры.

Встреча президентов:

Больше половины жителей США выступили за проведение ещё одной встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской службой HarrisX и изданием The Hill, сообщает RT.

По информации агентства, 54% опрошенных американцев поддержали намерение Трампа провести встречу с Путиным осенью в Вашингтоне, 46% респондентов выступили против.

Отмечается, что большинство заявивших о необходимости новой встречи двух лидеров поддерживают Республиканскую партию. При этом 61% респондентов заявили, что улучшение отношений с Россией отвечает интересам США.

Пожары в Афинах:

Как минимум 20 человек стали жертвами пожаров в окрестностях Афин, сообщает Интерфакс со ссылкой на информагентство Associated Press. При этом больше ста человек пострадали, 69 госпитализированы, многие из них - в тяжелом состоянии.

В ночь с понедельника на вторник была неизвестна судьба иностранных туристов, которые вышли на лодке в море, спасаясь от огня. Их разыскивает береговая охрана. Поиски осложняются тем, что над областью пожаров поднялся густой дым.

«Очаги возгорания находятся с двух сторон от греческой столицы - на востоке и на западе, в прилегающих районах введено чрезвычайное положение. Горят сосновые леса, огонь быстро распространяется благодаря сильному ветру», - пишет Интерфакс.

Правительство Греции во главе с премьером Алексисом Ципрасом сформировало чрезвычайную комиссию. Афины планируют обратиться к ЕС за помощью в тушении пожаров.