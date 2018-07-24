play
pause
  • $ 63.2 ↓
  • € 74.13 ↑

Воздушные штрафы, встреча Путина с Трампом и лесные пожары в Афинах: что произошло минувшей ночью

08:00, 24 июля, 2018
Георгий Поветкин
08:00, 24 июля, 2018
Георгий Поветкин
310
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Греция\n#пожары\n#происшествие
Фото: pixabay.com
310
0

«Сусанин» рассказывает о событиях, которые вы могли пропустить.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции начинают день с подборки интересных новостей, которые вы могли пропустить.

Беспилотники на страже:

Госавтоинспекция МВД Удмуртии начинает работу с беспилотными летательными аппаратами на загородных трассах республики. На аппараты установят камеры с дополнительным оборудованием, которое позволяет удерживать цель в центре экрана, следить за ней, и двигать аппарат вслед за нарушителем. Дальность полета аппарата – 70 километров, время беспрерывной работы без заряда батареи – четыре часа.

«Основная задача - видеофиксация нарушений правил дорожного движения и отслеживание нарушителей в реальном времени», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас задача беспилотников – фиксация нарушений правил обгона, поскольку дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по этой причине, характеризуются крайне высокой тяжестью последствий.

Всего в Удмуртии будет работать 10 таких аппаратов. Все они принадлежат партнерской организации, которая занимается производством и эксплуатацией подобного оборудования.

«За счет средств федерального либо муниципального бюджета ни один аппарат приобретен не был, на балансе ни в ГИБДД, ни в МВД не состоят», - уточнили в Госавтоинспекции.

На данный момент сотрудниками уже было выявлено 12 нарушений правил обгона при помощи новой аппаратуры.

Встреча президентов:

Больше половины жителей США выступили за проведение ещё одной встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской службой HarrisX и изданием The Hill, сообщает RT.

По информации агентства, 54% опрошенных американцев поддержали намерение Трампа провести встречу с Путиным осенью в Вашингтоне, 46% респондентов выступили против.

Отмечается, что большинство заявивших о необходимости новой встречи двух лидеров поддерживают Республиканскую партию. При этом 61% респондентов заявили, что улучшение отношений с Россией отвечает интересам США.

Пожары в Афинах:

Как минимум 20 человек стали жертвами пожаров в окрестностях Афин, сообщает Интерфакс со ссылкой на информагентство Associated Press. При этом больше ста человек пострадали, 69 госпитализированы, многие из них - в тяжелом состоянии.

В ночь с понедельника на вторник была неизвестна судьба иностранных туристов, которые вышли на лодке в море, спасаясь от огня. Их разыскивает береговая охрана. Поиски осложняются тем, что над областью пожаров поднялся густой дым.

«Очаги возгорания находятся с двух сторон от греческой столицы - на востоке и на западе, в прилегающих районах введено чрезвычайное положение. Горят сосновые леса, огонь быстро распространяется благодаря сильному ветру», - пишет Интерфакс.

Правительство Греции во главе с премьером Алексисом Ципрасом сформировало чрезвычайную комиссию. Афины планируют обратиться к ЕС за помощью в тушении пожаров.

08:00, 24 июля, 2018
Георгий Поветкин
310
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Греция\n#пожары\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск

12:36, 18 июля, 2018
9944

В Ижевске спилили незаконно установленную лестницу

8641
17:25, 19 июля, 2018

В Ижевске нашли пропавшего 8-летнего ребенка

7572
16:59, 20 июля, 2018

Артем Богданов прокомментировал свой уход из администрации Ижевска

6346
18:18, 20 июля, 2018

«КамАЗ» перевернулся на трассе в Удмуртии

5872
13:33, 18 июля, 2018

Глава «Роскосмоса» после проведенных обысков покинул свою должность

14:00, 21 июля, 2018
2337

В России запустят систему ухода за пожилыми

2054
17:25, 20 июля, 2018

В российских вузах могут ликвидировать военные кафедры

1869
18:40, 17 июля, 2018

В Перми поймали сбежавшую из зоопарка харзу

1853
18:04, 19 июля, 2018

На Камчатке медведь разрыл могилы на кладбище

1843
11:38, 23 июля, 2018

Южная Корея запретила поднимать со дна затонувший крейсер «Дмитрий Донской»

18:00, 21 июля, 2018
25426

В Египте ученые приступили к вскрытию черного саркофага

2320
16:56, 19 июля, 2018

Игрока КВН убили в драке в Казахстане

2271
14:37, 22 июля, 2018

На борту крейсера «Дмитрий Донской» может оказаться около 200 т золота

2121
15:51, 19 июля, 2018

Крым предложил властям Украины «вычерпать» Азовское море

2091
12:25, 20 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: причины пожара на башне Ижмаша и «кадровый резерв» Ижевска

23 июля, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

20 июля, 2018

Презентация проекта реконструкции Центральной площади Ижевска / 19 июля 2018

19 июля, 2018