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Удмуртия в минуту: причины пожара на башне Ижмаша и «кадровый резерв» Ижевска

18:00, 23 июля, 2018
18:00, 23 июля, 2018
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#спорт\n#МЧС\n#кадры\n#строительство\n#общество\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#видео\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар\n#Картина дня
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Традиционный обзор самых интересных новостей от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 23 июля, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов раскритиковал региональное министерство строительства. Причиной стали проблемы при реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Удмуртия в минуту: причины пожара на башне Ижмаша и "кадровый резерв" Ижевска

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Загорелось само:

В Ижевске назвали возможную причину пожара на главном корпусе оружейного завода. В МЧС считают, что скопившийся там пух вспыхнул самопроизвольно из-за нагревшегося металла конструкций башни.

Новые ясли:

К середине ноября в Удмуртии планируется построить 15 новых яслей. Их возведут в рамках программы «Развитие образования». Ввод зданий позволит создать 1200 новых мест для малышей.

Кадровый резерв:

Жители Удмуртии смогут попасть в кадровый резерв «команды Ижевска». Новый конкурс стартовал 23 июля. Принять участие в нем могут управленцы с опытом работы не менее четырех лет.

«Верим в команду»:

Болельщики хоккейного клуба «Ижсталь» планируют выйти на митинг в поддержку команды. Они надеются «помочь клубу остаться на плаву». Мероприятие намечено на 1 августа.

18:00, 23 июля, 2018
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#спорт\n#МЧС\n#кадры\n#строительство\n#общество\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#видео\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар\n#Картина дня

 

 

 


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