Удмуртия в минуту: причины пожара на башне Ижмаша и «кадровый резерв» Ижевска

Традиционный обзор самых интересных новостей от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 23 июля, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов раскритиковал региональное министерство строительства. Причиной стали проблемы при реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Загорелось само:

В Ижевске назвали возможную причину пожара на главном корпусе оружейного завода. В МЧС считают, что скопившийся там пух вспыхнул самопроизвольно из-за нагревшегося металла конструкций башни.

Новые ясли:

К середине ноября в Удмуртии планируется построить 15 новых яслей. Их возведут в рамках программы «Развитие образования». Ввод зданий позволит создать 1200 новых мест для малышей.

Кадровый резерв:

Жители Удмуртии смогут попасть в кадровый резерв «команды Ижевска». Новый конкурс стартовал 23 июля. Принять участие в нем могут управленцы с опытом работы не менее четырех лет.

«Верим в команду»:

Болельщики хоккейного клуба «Ижсталь» планируют выйти на митинг в поддержку команды. Они надеются «помочь клубу остаться на плаву». Мероприятие намечено на 1 августа.