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15 новых яслей в Удмуртии намерены сдать к 18 ноября этого года

12:43, 23 июля, 2018
Георгий Поветкин
12:43, 23 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Минстрой
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ республики Иван Ястреб.

Ижевск. Удмуртия. 15 новых яслей, которые должны построить в Удмуртии в рамках реализации государственной программы «Развитие образования», намерены сдать до 18 ноября этого года. Об этом в ходе своего выступления на аппаратном совещании органов госвласти заявил министр строительства и ЖКХ республики Иван Ястреб.

«Детские сады будут введены до 18 ноября этого года», - сказал руководитель министерства.

Он напомнил, что на возведения яслей в 2018 и 2019 годах будет выделено в общей сумме 1,36 млрд рублей: 1,12 млрд – федеральный бюджет, 258 млн - республиканский бюджет. В текущем году власти намерены освоить 780,4 млн рублей, в 2019 году - 579,4 млн.

Всего в детских дошкольных учреждениях будет дополнительно ведено 2100 мест. В 2018 году – 1200 мест, в 2019 – 480 мест, еще 420 будет создано за счет перепрофилирования групп.

Новые объекты появятся в Воткинске, Сарапуле, Завьялово, Балезино, Игре, Кезе, Уве, Якшур-Бодье, Можге, Завьяловском районе.  Работы на некоторых из них уже начались. Ясли буду строить по двум типовым проектам: в кирпичном и железобетонном исполнении. Они будут включать в себя 4 группы на 80 мест.

Отметим, что ранее в Минстрое «Сусанину» рассказали о том, что строительством будут заниматься частные инвесторы, которым земля будет отдана в аренду без проведения торгов. После окончания работ новые детские сады у инвестора за счет федеральных и региональных средств выкупит Удмуртия.

12:43, 23 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Минстрой

 

 

 


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