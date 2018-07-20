Удмуртия в минуту: главные новости недели

Информационные итоги минувших пяти дней.

Ижевск. Удмуртия. Лето перевалило за середину, а в Удмуртии завершилась еще одна рабочая неделя. По традиции корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о самых интересных новостях минувшей недели.

Транспорт будущего:

В понедельник, 16 июля, в Ижевске представили новый вид транспорта – электробус. В течение месяца его будут тестировать, после этого примут решение о возможной покупке. Ранее подобный транспорт испытывали в Туле, Санкт-Петербурге, Владимире и Волгограде.

Не платят:

Во вторник сотрудники хоккейного клуба «Ижсталь» рассказали, что с апреля не получают зарплату. Несколько человек написали заявления на приостановление рабочей деятельности. Среди них - водители и пресс-атташе.

«Победа» из Москвы:

В среду авиакомпания «Победа» начала продажу единых билетов из Москвы в Ижевск. Из Москвы в Бегишево клиенты будут отправляться на самолете, а затем из аэропорта до столицы Удмуртии их будет доставлять комфортабельный автобус.

Получили премии:

В четверг «Сусанин» писал, что 13 учителей в Удмуртии получили по 200 тыс. рублей. Премии выдали победителям регионального конкурса. Еще 100 педагогам выдали по 50 тыс. рублей.

Ушел с поста:

В пятницу, 20 июля, стало известно, что Артем Богданов покинет пост начальника Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска. Он проработал на этой должности меньше года.