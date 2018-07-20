play
pause
  • $ 63.27 ↑
  • € 73.48 ↑

Удмуртия в минуту: главные новости недели

18:00, 20 июля, 2018
18:00, 20 июля, 2018
69
0
#образование\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#зарплата\n#транспорт\n#власть и чиновники\n#авиация\n#видео\n#Удмуртия\n#Картина дня
69
0

Информационные итоги минувших пяти дней.

Ижевск. Удмуртия. Лето перевалило за середину, а в Удмуртии завершилась еще одна рабочая неделя. По традиции корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о самых интересных новостях минувшей недели.

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Транспорт будущего:

В понедельник, 16 июля, в Ижевске представили новый вид транспорта – электробус. В течение месяца его будут тестировать, после этого примут решение о возможной покупке. Ранее подобный транспорт испытывали в Туле, Санкт-Петербурге, Владимире и Волгограде.

Не платят:

Во вторник сотрудники хоккейного клуба «Ижсталь» рассказали, что с апреля не получают зарплату. Несколько человек написали заявления на приостановление рабочей деятельности. Среди них - водители и пресс-атташе.

«Победа» из Москвы:

В среду авиакомпания «Победа» начала продажу единых билетов из Москвы в Ижевск. Из Москвы в Бегишево клиенты будут отправляться на самолете, а затем из аэропорта до столицы Удмуртии их будет доставлять комфортабельный автобус.

Получили премии:

В четверг «Сусанин» писал, что 13 учителей в Удмуртии получили по 200 тыс. рублей. Премии выдали победителям регионального конкурса. Еще 100 педагогам выдали по 50 тыс. рублей.

Ушел с поста:

В пятницу, 20 июля, стало известно, что Артем Богданов покинет пост начальника Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска. Он проработал на этой должности меньше года.

18:00, 20 июля, 2018
69
0
#образование\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#зарплата\n#транспорт\n#власть и чиновники\n#авиация\n#видео\n#Удмуртия\n#Картина дня

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Удмуртии поймали надругавшегося над 7-летней девочкой мужчину

11:07, 13 июля, 2018
10872

Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск

8745
12:36, 18 июля, 2018

Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с непостроенным тракторным заводом

8573
08:30, 13 июля, 2018

Можгинский завод планирует выпускать 2 тыс минитракторов «Батыр» в год

7137
11:31, 13 июля, 2018

В Ижевске спилили незаконно установленную лестницу

7102
17:25, 19 июля, 2018

На Камчатке медведь «потоптался» на крыше иномарки

16:22, 13 июля, 2018
2128

Умер осужденный вместе с Навальным по «делу Кировлеса» бизнесмен Петр Офицеров‍

2112
14:30, 14 июля, 2018

Бельгия обыграла Англию и заняла третье место на ЧМ по футболу

1951
19:59, 14 июля, 2018

Ударом молнии в Ростовской области убило беременную женщину

1870
13:19, 15 июля, 2018

Котята дикого амурского барса впервые за 60 лет родились в неволе

1849
12:49, 13 июля, 2018

Украина потеряла более 500 млн гривен после строительства Крымского моста

18:35, 13 июля, 2018
2184

Делай ноги: варан пытается спастись от напавшей на него кобры

2112
13:53, 13 июля, 2018

Ракитич сделает татуировку на лбу в случае победы Хорватии на ЧМ-2018

1980
10:06, 14 июля, 2018

Орел или решка: грузинских полицейских отстранили от работы за бросание монетки

1784
19:33, 15 июля, 2018

Секс-скандал довел британского министра до отставки

1758
10:51, 15 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Презентация проекта реконструкции Центральной площади Ижевска / 19 июля 2018

19 июля, 2018

Презентация проекта реконструкции Центральной площади Ижевска / 19 июля 2018

19 июля, 2018