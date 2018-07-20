Дебаты кандидатов в мэры Ижевска, снег в Норильске и минирование Азовского моря: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Хмурое и прохладное утро пятницы, 20 июля, встречает читателей на «Сусанине» традиционным утренним обзором новостей.

Ижевский глава:

В Ижевске состоятся дебаты кандидатов на пост главы столицы Удмуртии. Как сообщает пресс-центр медиагруппы «Центр», дебаты пройдут 20 июля с 11:00 до 13:00.

Участников ждут три раунда:

- самопрезентация и презентация предвыборной программы;

- доклад «Что нужно изменить в Ижевске»;

- ответы на вопросы оппонентов и горожан, которые будут задаваться в прямом эфире.

Напомним, Ижевск является «обезглавленным» с начала мая 2018 года, когда в отставку подал предыдущий градоначальник Юрий Тюрин.

Снег среди лета:

Снег выпал в Норильске на севере Красноярского края, однако быстро растаял. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мокрый снег действительно выпал утром. Он уже растаял. Никаких происшествий осадки не вызвали в городе», - сказал собеседник агентства.

В социальной сети Instagram пользователи опубликовали фото и видео снега. Снег действительно идет, однако устойчивого снежного покрова нет - он сразу тает.

20 июля, осень?#Норильск 112 Likes, 1 Comments - Норильск сейчас (@norilsknow) on Instagram: "20 июля, осень?#Норильск"





Минирование моря:

Для того, чтобы предотвратить потери Украины от деятельности российских военных кораблей, Азовское море необходимо заминировать, заявил бывший командующий украинскими ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Гайдук отметил, что речь идет не о классических морских минах, которые имеют ограничения по глубине (Азовское море имеет максимальную глубину в 14 метров). «Но формирование взрывных (с противодесантными минами) и неразрывных ограждений является реальным шагом к предотвращению потерь», - заявил он в эфире «Громадське радио».

Журналист замечает на это, что Украина так может заблокировать саму себя, так как мимо мин должны ходить торговые суда. Однако Гайдук считает, что это проблема «легко разрешима».

«Это просто - есть понятие «фарватер военный контролируемый». Все минные поля и заграждения наносятся на карты. Караваны судов проводят по этим фарватерам», - пояснил он.

Ранее Киев заявлял, что российские пограничники своими «провокациями» в Азовском море наносят Украине серьезный экономический ущерб, более того, Украина вообще якобы может «потерять» это море, в том числе в связи с якобы активизацией российского флота.