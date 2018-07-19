Обзор самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о самых интересных новостях четверга, 19 июля. По традиции, в обзор вошло 5 сообщений.
Удмуртия в минуту: серийный выпуск "Авангарда" и закрытие дороги Ижевск - Аэропорт
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Признание:
Олег Гарин признал несостоятельность общественной палаты Ижевска. Председатель Гордумы заявил, что совещательный орган «не стал реальным связующим звеном между общественной инициативой и городской властью».
Серийный выпуск:
В России приступили к серийному выпуску комплекса «Авангард». Ракеты для него производят в Воткинске. Эксплуатировать комплекс будут в Оренбургской области. В ракетных войсках уже заявили о неуязвимости новинки перед системами ПРО.
Разберутся:
Следователи проверят обстоятельства аварийной посадки самолета «Ижавиа» в Москве. У воздушного судна разрушились пневматики левой стойки шасси. Инцидент произошел накануне, 18 июля.
Смертельное ДТП:
Иномарка протаранила «Газель» с пассажирами в Удмуртии. Шесть из них попали в больницу. Водитель «Хендая» скончался на месте. Известно, что машина мужчине не принадлежала. Подробности случившегося выясняет полиция.
Закрытие дороги:
Движение транспорта в пятницу, 20 июля, временно закроют на автодороге Ижевск – Аэропорт. Ограничение будет действовать на участке от кольцевой развязки до аэропорта.