Удмуртия в минуту: серийный выпуск «Авангарда» и закрытие дороги Ижевск - Аэропорт

Обзор самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о самых интересных новостях четверга, 19 июля. По традиции, в обзор вошло 5 сообщений.

Признание:

Олег Гарин признал несостоятельность общественной палаты Ижевска. Председатель Гордумы заявил, что совещательный орган «не стал реальным связующим звеном между общественной инициативой и городской властью».

Серийный выпуск:

В России приступили к серийному выпуску комплекса «Авангард». Ракеты для него производят в Воткинске. Эксплуатировать комплекс будут в Оренбургской области. В ракетных войсках уже заявили о неуязвимости новинки перед системами ПРО.

Разберутся:

Следователи проверят обстоятельства аварийной посадки самолета «Ижавиа» в Москве. У воздушного судна разрушились пневматики левой стойки шасси. Инцидент произошел накануне, 18 июля.

Смертельное ДТП:

Иномарка протаранила «Газель» с пассажирами в Удмуртии. Шесть из них попали в больницу. Водитель «Хендая» скончался на месте. Известно, что машина мужчине не принадлежала. Подробности случившегося выясняет полиция.

Закрытие дороги:

Движение транспорта в пятницу, 20 июля, временно закроют на автодороге Ижевск – Аэропорт. Ограничение будет действовать на участке от кольцевой развязки до аэропорта.