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Бесплатное медобследование можно будет пройти на железнодорожном вокзале Ижевска

15:27, 19 июля, 2018
Диана Ворончихина
15:27, 19 июля, 2018
Диана Ворончихина
297
0
#медицина\n#Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#железная дорога
Фото: vokzalizhevsk.ru
297
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26 июля пройдет акция «День пассажира».

Ижевск. Удмуртия. Все желающие смогут пройти бесплатное медицинское обследование на железнодорожном вокзале Ижевска. Как сообщает пресс-служба АО «Содружество», 26 июля с 9:00 до 15:00 будет организована акция «День пассажира».

Здесь можно будет измерить давление и уровень угарного газа в организме, сделать ЭКГ, рассчитать индекс массы тела и пройти другие диагностические процедуры. После чего врач-терапевт даст подробное разъяснение по результатам обследований и рекомендации по выявленным факторам риска.

Для прохождения медицинского обследования необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис.

Такая же акция также пройдет на вокзалах Восстание-Пассажирская и Канаш.

15:27, 19 июля, 2018
Диана Ворончихина
297
0
#медицина\n#Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#железная дорога

 

 

 


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