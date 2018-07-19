Бесплатное медобследование можно будет пройти на железнодорожном вокзале Ижевска

26 июля пройдет акция «День пассажира».

Ижевск. Удмуртия. Все желающие смогут пройти бесплатное медицинское обследование на железнодорожном вокзале Ижевска. Как сообщает пресс-служба АО «Содружество», 26 июля с 9:00 до 15:00 будет организована акция «День пассажира».

Здесь можно будет измерить давление и уровень угарного газа в организме, сделать ЭКГ, рассчитать индекс массы тела и пройти другие диагностические процедуры. После чего врач-терапевт даст подробное разъяснение по результатам обследований и рекомендации по выявленным факторам риска.

Для прохождения медицинского обследования необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис.

Такая же акция также пройдет на вокзалах Восстание-Пассажирская и Канаш.