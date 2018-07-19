Ливень в Ижевске, санкции против российского Крыма и глава Пентагона о встрече с Шойгу: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Дождливое утро четверга, 19 июля, встречает читателей на «Сусанине» традиционным утренним обзором новостей.

Затопленные дороги:

Ливень затопил улицы Ижевска вечером среды, 18 июля. Как сообщила пресс-службы «ИПОПАТ», на улице 40 лет Победы из-за сильного дождя приостановили движение троллейбусов на 25 мин. В группе «ИГГС ВКонтакте» ижевчане сообщали о проблемной ситуации на дорогах:

- На Ленина - Воровского стоят в ряд 3-4 трамвая, людская пробка;

- Затруднено движение на Карла Маркса - Чугуевского;

- 40 Лет Победы затопило, троллейбусы встали.

Напомним, что в четврег, 19 июля, в Удмуртии ожидаются сильные дожди.

Крым и санкции:

Украина, Грузия, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Совета ЕС продлить экономические санкции в отношении Крыма и Севастополя. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия», - сообщили в дипслужбе Евросоюза.

Также сообщается, что все пять стран обеспечат соответствие нацполитики решению Совета ЕС. Ранее он принял решение о продлении экономических санкций в отношении России ещё на полгода. В июне ЕС принял решение продлить на год односторонние санкции в отношении Крыма и Севастополя.

Пентагон и Шойгу:

Возглавляющий Пентагон Джеймс Мэттис готов провести переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Как сообщает «Взгляд», последний разговор на этом уровне состоялся в 2015 году.

Не уточняется, идет речь о телефонном разговоре или о личной встрече, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. В Пентагоне заявили, что пока «ничего не могут сказать».

Минобороны России также выражало готовность активизировать контакты с США для реализации договоренностей лидеров двух стран.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы военных ведомств двух стран не общались напрямую с 2015 года, когда состоялся телефонный разговор Шойгу и Эштона Картера. Перед этим разговор министров обороны был в 2014 году - Шойгу беседовал с Чаком Хейгелом.