play
pause
  • $ 62.44 ↑
  • € 73.24 ↑

Ливень в Ижевске, санкции против российского Крыма и глава Пентагона о встрече с Шойгу: что произошло минувшей ночью

08:21, 19 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
08:21, 19 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
123
0
#Ижевск\n#Сергей Шойгу\n#Крым\n#санкции\n#Удмуртия\n#ливень
Фото: @arzik2
123
0

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Дождливое утро четверга, 19 июля, встречает читателей на «Сусанине» традиционным утренним обзором новостей.

 

Затопленные дороги:

Ливень затопил улицы Ижевска вечером среды, 18 июля. Как сообщила пресс-службы «ИПОПАТ», на улице 40 лет Победы из-за сильного дождя приостановили движение троллейбусов на 25 мин. В группе «ИГГС ВКонтакте» ижевчане сообщали о проблемной ситуации на дорогах:

- На Ленина - Воровского стоят в ряд 3-4 трамвая, людская пробка;

- Затруднено движение на Карла Маркса - Чугуевского;

- 40 Лет Победы затопило, троллейбусы встали.

Напомним, что в четврег, 19 июля, в Удмуртии ожидаются сильные дожди

 

Крым и санкции:

Украина, Грузия, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Совета ЕС продлить экономические санкции в отношении Крыма и Севастополя. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия», - сообщили в дипслужбе Евросоюза.

Также сообщается, что все пять стран обеспечат соответствие нацполитики решению Совета ЕС. Ранее он принял решение о продлении экономических санкций в отношении России ещё на полгода. В июне ЕС принял решение продлить на год односторонние санкции в отношении Крыма и Севастополя.

 

Пентагон и Шойгу:

Возглавляющий Пентагон Джеймс Мэттис готов провести переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Как сообщает «Взгляд», последний разговор на этом уровне состоялся в 2015 году.

Не уточняется, идет речь о телефонном разговоре или о личной встрече, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. В Пентагоне заявили, что пока «ничего не могут сказать».

Минобороны России также выражало готовность активизировать контакты с США для реализации договоренностей лидеров двух стран.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы военных ведомств двух стран не общались напрямую с 2015 года, когда состоялся телефонный разговор Шойгу и Эштона Картера. Перед этим разговор министров обороны был в 2014 году - Шойгу беседовал с Чаком Хейгелом.

08:21, 19 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
123
0
#Ижевск\n#Сергей Шойгу\n#Крым\n#санкции\n#Удмуртия\n#ливень

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Удмуртии поймали надругавшегося над 7-летней девочкой мужчину

11:07, 13 июля, 2018
10487

Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с непостроенным тракторным заводом

7272
08:30, 13 июля, 2018

Власти Ижевска продали лагерь «Соловьевские дачи» за 10 млн рублей

7057
14:13, 12 июля, 2018

Можгинский завод планирует выпускать 2 тыс минитракторов «Батыр» в год

6838
11:31, 13 июля, 2018

Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск

6704
12:36, 18 июля, 2018

На Камчатке медведь «потоптался» на крыше иномарки

16:22, 13 июля, 2018
2081

Более 9 млрд рублей экс-полковника полиции Захарченко перечислили в бюджет

2048
14:44, 12 июля, 2018

Умер осужденный вместе с Навальным по «делу Кировлеса» бизнесмен Петр Офицеров‍

2035
14:30, 14 июля, 2018

Бельгия обыграла Англию и заняла третье место на ЧМ по футболу

1875
19:59, 14 июля, 2018

В Екатеринбурге восстановили место расстрела царской семьи Романовых

1818
11:27, 12 июля, 2018

Делай ноги: варан пытается спастись от напавшей на него кобры

13:53, 13 июля, 2018
2048

Украина потеряла более 500 млн гривен после строительства Крымского моста

2042
18:35, 13 июля, 2018

В Неваде отложили смертную казнь из-за незаконного получения препарата для инъекций

2009
13:50, 12 июля, 2018

Ракитич сделает татуировку на лбу в случае победы Хорватии на ЧМ-2018

1908
10:06, 14 июля, 2018

В Афганистане боевики захватили заложников в здании департамента образования

1781
18:40, 12 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: новости авиакомпаний и перевернувшийся КамАЗ

18 июля, 2018

Удмуртия в минуту: утилизация боеприпасов в Пугачево и священник-байкер

17 июля, 2018

Конференция по развитию производственных систем «КОМОС ГРУПП»

17 июля, 2018