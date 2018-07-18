Обзор самых интересных новостей дня от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя в Удмуртии перевалила за середину. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» рассказывают о самых интересных новостях среды, 18 июля.

Удмуртия в минуту: новости авиакомпаний и перевернувшийся КамАЗ Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Здравствуй, Superjet:

Аэропорт Ижевска сможет принимать «Сухой Суперджет 100» (Sukhoi Superjet). Соответствующий приказ подписали в Росавиации. Это позволит самолетам компании «Аэрофлот» летать в Удмуртию.

Новые резиденты:

Число резидентов территории опережающего развития Сарапула выросло до четырех. Компании «ВелЛифт» и «Плитка-плюс» в общей сложности создадут в городе около 50 рабочих мест. Объем денежных вложений превысит 90 млн рублей.

Отдали под суд:

Бывшему начальнику отдела «Ижевских электрических сетей» грозит тюремный срок. За махинации при проведении закупок мужчину могут приговорить к 4 годам лишения свободы.

Авария на трассе:

«КамАЗ» перевернулся на трассе в Удмуртии. Авария произошла утром в среду. ДТП случилось на Якшур-Бодьинском тракте. О пострадавших не сообщается.

«Победа» из Москвы:

Авиакомпания «Победа» начала продажу единых билетов из Москвы в Ижевск. Пассажиров на самолете из Москвы будут отправлять в Бегишево. Из аэропорта до столицы Удмуртии клиентов доставит комфортабельный автобус.